Santos Cerdán publica un libro sobre las consecuencias del "juicio político" tras su implicación en el 'caso Koldo'

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha publicado un libro en el que reflexiona sobre el "poder del relato" y las consecuencias del "juicio político" tras su implicación en el 'caso Koldo' y también en la presunta trama del 'caso Leire Díez'.

El libro lleva por título 'La caída: Poder, relato y destrucción en la era del juicio político' y estará disponible en la plataforma Amazon a partir del 30 de junio.

Se trata de un libro en el que narra en primera persona su experiencia y reflexiona sobre las consecuencias personales, políticas e institucionales de lo que considera un "juicio mediático", según ha señalado el entorno del exdirigente socialista.

Cerdán fue detenido y estuvo más de cuatro meses en prisión provisional por su "papel principal" en la presunta trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el 'caso Koldo'. También está imputado en otra causa, la de la exmilitante del PSOE Leire Díez, que indaga en una presunta trama para obstruir casos judiciales.

En su libro, Cerdán ofrece su versión de los hechos y analiza "cómo la construcción del relato público puede condicionar la percepción social antes incluso de que exista una resolución judicial".

En este sentido, reivindica la importancia de la presunción de inocencia como principio esencial de cualquier Estado democrático y plantea una reflexión sobre la relación entre política, medios de comunicación y opinión pública.

El exdirigente y exdiputado del PSOE invita al lector a reflexionar sobre el "equilibrio" entre el derecho a la información, la rendición de cuentas de los responsables públicos y el respeto a las garantías jurídicas que sustentan el Estado de derecho.