El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, durante Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado hoy que el PP "va a respetar cualquier resultado electoral" como "ha hecho siempre", respondiendo así a Pedro Sánchez quien ayer sembró la duda de que los 'populares' pudieran no respetar el resultado si el PSOE consiguiera conformar gobierno.

"Yo lo que le puedo asegurar es que el Partido Popular, independientemente de otras consideraciones, como ha hecho siempre, va a respetar cualquier resultado electoral", ha sentenciado el portavoz del PP durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En cualquier caso, ha querido dejar claro su convencimiento de que el PP va a celebrar la victoria la noche del 29 de noviembre. Ha argumentado esta afirmación asegurando que está viendo una "ola de cambio" en sus desplazamientos por España, en los que está teniendo la oportundiad de "pulsar una realidad social", que es la "voluntad de cambio que tienen muchos españoles" para salir, ha dicho, "de este pozo oscuro y abrir una etapa luminosa".

"¿PERO ESTO QUÉ ES?"

No obstante, ha señalado que no quiere entrar en ese "marco conceptual del presidente del gobierno" y ha exclamado: "¿pero esto qué es?, que está acusando a la oposición de que no va a reconocer los resultados electorales". En su opinión, esta acusación de Pedro Sánchez es el "fruto" y el "reflejo" de lo que representa la política de estos años.

Borja Sémper también se ha referido a las urnas de cartón aparecidas en varios consulados españoles en Argentina, donde teóricamente depositan el voto los llamados 'nietos' nacionalizados a los que el Tribunal Supremo no ha permitido el voto por no acreditar su relación con el exilio tras la Guerra Civil.

"Entendemos que a mucha gente, al ver esas fotos, de urnas de cartón, no le parezca apropiado de una democracia consolidada como es la española y de un sistema electoral sólido como es el nuestro", ha señalado antes de alertar de que esa imagen "no proyecta seguridad" y se debe "erradicar".

RECUERDA LA "CORTINA PARA TAPAR UNA URNA"

No obstante, ha insistido en que confían en el procedimiento y en que el cambio se produzca en España. "Nuestro sistema tiene, y nosotros vamos a velar por que así sea, las garantías para que nadie, incluso queriendo, pueda hacer cosas raras".

Pero sí ha reconocido que en el PP son "críticos" y dudan del "apego a la norma de Pedro Sánchez". A este respecto, ha recordado las "cortinas para tapar una urna en la que se pretendía beneficiar a Pedro Sánchez" durante el Comité Federal en el que finalmente tuvo que dimitir.

"Si uno intenta alterar una votación en un Comité Federal de su partido, usted entenderá que nosotros tengamos serias dudas del apego que tiene al procedimiento", ha exclamado recordando también que hay una investigación judicial abierta sobre una supuesta alteración del proceso de primarias del PSOE.

Sin embargo, Borja Sémper, se ha mostrado convencido de que el PP "va a ganar las elecciones" y de que "va a conformar un Gobierno" y "va a ser capaz de que España mire al futuro con igualdad, optimismo y esperanza".