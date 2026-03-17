Sheinbaum ve en las palabras del Rey "un gesto de acercamiento" pero "no es todo lo que hubiéramos querido"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido el "gesto de acercamiento" que hizo el Rey Felipe VI al reconocer que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América por parte de los españoles pero ha admitido que no fue todo lo que le hubiera gustado escuchar, apostando por seguir avanzando en este proceso mediante el diálogo.

"Es un acercamiento del Rey que reconocemos", ha dicho Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria al ser preguntada por las declaraciones del monarca durante la visita que realizó la víspera a la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).

"No fue todo lo que hubiéramos querido pero la verdad es que es un gesto de acercamiento" en el sentido de lo que había reclamando el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su carta al Rey de 2019 de "reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles", ha valorado la mandataria mexicana, que ha reconocido que hubo "un enfriamiento de las relaciones" con España ante la falta de respuesta.

"Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", ha añadido, sin querer dar por cerrada por completo la disputa ni confirmar si con este gesto estaría dispuesta a invitar al monarca a visitar México. "Pues vamos a ver, pero sí que hay que reconocer el gesto", ha insistido.

CRÍTICAS DE LA DERECHA ESPAÑOLA

En este sentido, se ha referido a la "cantidad de críticas" que Felipe VI ha recibido "de lo que se llama la derecha española" y ha denunciado que "hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México, pues eran unos bárbaros" y recordando las "grandes matanzas" cometidas.

Cuando los españoles llegaron a lo que se llamó la Nueva España, ha esgrimido, "era el territorio de grandes civilizaciones". "Aquí había civilizaciones extraordinarias, que son la esencia de lo que somos los mexicanos", ha abundado, subrayando que por ejemplo "los mayas inventaron el cero".

Así las cosas, tras reconocer nuevamente el gesto de Felipe VI de ir a la exposición y su declaración, "hay que seguir trabajando con este proceso de reconocimiento de las grandes civilizaciones que existían en Mesoamérica y en otros lugares de América Latina".

LAS PALABRAS DEL REY

Felipe VI reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena. Hay cosas que cuando se estudian y se miran con "nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", comentó en presencia del embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz, que le acompañó en la visita.

El monarca recordó que "los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias" demostraron un "un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso".

Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista.

De hecho, la falta de respuesta a la carta que el mandatario remitió a Felipe VI en marzo de 2019 en este sentido fue la razón esgrimida por Sheinbaum para no invitar al Rey a su toma de posesión en octubre de 2024.