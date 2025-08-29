Suben a 56 los detenidos por los incendios forestales, con 142 personas investigadas

Un guardia civil intenta sofocar el fuego que afecta a uno de los municipios evacuados por el incendio originado en Yeres. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales de este verano dejan 56 detenidos y 142 investigados por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, según el balance del Ministerio del Interior actualizado este viernes.

Desde el pasado 1 de junio, la Guardia Civil ha detenido ya a 41 personas por provocar los incendios e investiga a 115 personas. La Policía Nacional, por su parte, ha arrestado a 15 personas e imputado a otras 27.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también han participado en la evacuación de 35.900 personas afectadas por los diferentes episodios de incendios, colaborando en el confinamiento de la población y también en el realojo de aquellos que se vieron obligados a abandonar sus viviendas.

Uno de los últimos detenidos es un joven de 20 años de edad acusado por la Guardia Civil de provocar de forma intencionada el incendio en localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, lo que obligó obligado a evacuar a 400 personas.

La Guardia Civil también detuvo en Llanes (Asturias) a otro vecino de 55 años como presunto autor de un delito de incendio forestal sin propagación, ocurrido el pasado 21 de agosto en una pista situada entre los parajes de La Conjita y Las Lagunas, en las inmediaciones de Celorio.