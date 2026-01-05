Sumar apoya que Sánchez se sume a la condena de las democracias iberoamericanas frente al "peligro" de Trump

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha respaldado este lunes que el Gobierno de España se sitúe junto a las "grandes democracias latinoamericanas" ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, y ha pedido a Europa que empiece a considerar al presidente norteamericano, Donald Trump, "como lo que es: un peligro para el derecho internacional y el sistema de seguridad global".

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Urtasun ha calificado el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como "un atropello de la arquitectura jurídica que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial" y ha advertido de que supone "un derribo completo de un sistema internacional basado en normas de respeto a la soberanía nacional y de resolución pacífica de controversias", tal y como establece la Carta de Naciones Unidas.

El ministro ha recordado que desde el primer minuto exigieron "una condena firme" por parte del Gobierno de España, al que pertenecen, que se materializó mediante la firma de un comunicado conjunto "con un lenguaje muy claro" del presidente, Pedro Sánchez, con diversos países iberoamericanos de izquierdas. "No valen medias tintas ni poner peros ante lo ocurrido", ha subrayado.

Urtasun ha recalcado que el ataque estadounidense es "una vulneración gravísima del Derecho internacional y un uso de la fuerza que, a todas luces, no es aceptable desde ningún punto de vista".

"HUIR DE ESLÓGANES Y PENSAR MUY BIEN LO QUE HACER"

Preguntado por la petición de Podemos de que España rompa cualquier relación diplomática con EE.UU. y salga de la OTAN, el dirigente de Sumar ha solicitado que, ante una situación "muy grave", hay que "huir de eslóganes" y pensar "bien políticamente cómo se actúa".

En este contexto, ha defendido que España debe estar "al lado de las grandes democracias latinoamericanas", alineándose con los principales gobiernos progresistas de la región "en defensa de la soberanía de los países latinoamericanos" frente a un Trump que, según ha indicado, plantea en su estrategia de seguridad nacional la vuelta a la doctrina Monroe.

Urtasun también ha señalado que España debe defender esa soberanía frente a las agresiones norteamericanas y frente a los intentos de controlar los recursos naturales porque "todo el mundo sabe que esta operación en Venezuela tiene como objetivo el control del petróleo".

Además, ha apuntado que la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, permitirá hacer "un gran llamamiento" a la defensa de la soberanía de la región.

PREOCUPADO POR LAS REACCIONES DE MUCHOS PAÍSES EUROPEOS

En clave europea, Urtasun se ha mostrado "muy preocupado" por la reacción de algunas cancillerías y ha advertido de que seguir considerando a Estados Unidos como el principal aliado y proveedor de seguridad es "un gravísimo error", por lo que ha instado a la Unión a avanzar "lo más rápido posible" hacia su autonomía política y militar.

Sobre la petición del PP de citar a declarar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado para hablar de sus vínculos con la dictadura chavista, el ministro ha reclamado a este partido y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que condenen explícitamente lo ocurrido en Venezuela y se sitúen "del lado de la legalidad internacional", en lugar de utilizar este asunto para fines de política interior.