Sumar condena "sin paliativos" la agresión de Trump contra Venezuela y los tacha de "acto de piratería imperialista"

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha condenado "sin paliativos" los ataques de Estados Unidos contra Venezuela, que considera que han venido precedidos de "graves violaciones" del derecho humanitario con asesinatos de supuestos traficantes de drogas en lanchas.

El partido ha hecho un llamamiento "al Gobierno de España a condenarlos y a la movilización popular para evitar que se conviertan en el prólogo de ataques y de una invasión de Venezuela", algo que, según ha subrayado, "desestabilizaría a toda América Latina", según ha informado Sumar.

"Los ataques constituyen una gravísima violación de la Carta de Naciones Unidas, una agresión unilateral injustificada, un acto de piratería imperialista contra un estado miembro de Naciones Unidas", ha añadido.

Sumar ha recordado que esta madrugada se ha producido un ataque aéreo coordinado contra cuarteles militares de Caracas y otras ciudades de Venezuela, sin que haya por el momento conocimiento de la extensión de los daños y posibles víctimas.

Los ataques tienen lugar tras meses del mayor despliegue de buques de guerra y efectivos militares de EE.UU en el Caribe, con la amenaza expresa de Trump de invadir Venezuela para apropiarse de su petroleo y recursos naturales, alegando como mala excusa la complicidad del gobierno de Nicolas Maduro con el narcotráfico.

OPERACIÓN MILITAR EN TERRITORIO VENEZOLANO

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

A falta de un anuncio oficial, fuentes de la Casa Blanca han confirmado bajo condición de anonimato a Fox News que, efectivamente, el Ejército de Estados Unidos ha comenzado una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente, Nicolás Maduro.