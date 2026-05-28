Sumar confía en la continuidad del Ejecutivo y en su capacidad para gobernar: "Estamos sacando medidas muy concretas"

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante un desayuno informativo de Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha defendido la continuidad del Gobierno tras el registro en la sede del PSOE por parte de la UCO de la Guardia Civil durante 12 horas este miércoles y la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el caso 'Plus Ultra' la semana pasada. "Claro que sí, ¿por qué no?", ha esgrimido Hernández y ha elogiado la actividad del Gobierno de coalición: "Estamos sacando adelante medidas muy concretas".

En una entrevista en el programa 'La Noche en 24h' de TVE, la coordinadora de Sumar ha defendido que durante estos casi tres años de legislatura han conseguido "una larga lista de logros" y lo que ahora tienen que hacer desde el Gobierno es tomarse "las cosas en serio, seguir por este camino y que el PSOE dé las herramientas" para continuar gobernando.

La dirigente de Sumar ha reiterado que la decisión de convocar elecciones anticipadas es una "prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno", pero que Sumar tiene actualmente "la oportunidad" de "darle un sentido" al Ejecutivo.

"Lo mejor es que no tengamos este tipo de noticias, que la corrupción desaparezca, que el problema de la vivienda se resuelva. Eso es lo que yo creo que a nuestra formación política nos interesa, como le interesa al conjunto de la ciudadanía", ha censurado.

"HAY ACTUACIONES QUE NO SON NI POLÍTICA NI ÉTICAMENTE ACEPTABLES"

Sobre la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Hernández ha criticado que en el auto "hay actuaciones que no son ni política ni éticamente aceptables para un expresidente".

En este sentido, la dirigente de Sumar ha recalcado que "enriquecerse o engrosar las cuentas bancarias a costa de influencia política es algo que no debe formar parte de la ética de ningún dirigente político".

La coordinadora del grupo ha recordado que la línea roja del partido sería una "financiación irregular del Partido Socialista", pero que cuando se conozcan las sentencias de los distintos casos que han aflorado en el PSOE la formación plurinacional podrá "tomar todas las decisiones pertinentes y oportunas al respecto", aunque Hernández insiste en que ya están "activamente pidiéndole explicaciones al PSOE".

Hernández ha defendido que los distintos casos que ahora se investigan "no tienen nada que ver" con ellos y que la formación encabezada por Yolanda Díaz no tiene "nada que justificar ni explicar en materia de corrupción".

"Estamos absolutamente limpios en este sentido. Por lo tanto, insisto, es la hora de que el PSOE asuma su liderazgo y defienda este Gobierno de coalición progresista", ha zanjado.