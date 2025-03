Sumar minimiza la discrepancia con el PSOE en el Congreso sobre gasto en defensa y OTAN, que debe superarse

La portavoz de Compromís, Águeda Micó (1i); la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez (c) y la diputada Aina Vidal (1d), llegan a una reunión en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

IU dice que siempre han diferido del PSOE sobre la Alianza Atlántica y Duval reafirma que el debate no debe hacerse desde marcos de los 80

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha rechazado que las diferencias con el PSOE en materia de gasto militar se hayan agrandado tras votar distinto hoy en varios puntos de una moción del BNG y que todas las fuerzas del espacio político defienden que hay que construir un escenario de superación de la OTAN.

En este sentido, fuentes del grupo plurinacional minimizan esta discrepancia con su socio, dado que avisaron al PSOE de que iban a apoyar las propuestas de la formación nacionalista en una iniciativa no vinculante, que era de posicionamiento meramente ideológico y que no afecta a la política del Gobierno. Así, desgranan que los socialistas entendieron su postura y no existe ningún problema.

Hoy el Congreso ha rechazado oponerse al aumento del gasto militar y el plan de rearme de la Unión Europea con el voto de PP y PSOE. Una votación que ha evidenciado las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición en materia de defensa y seguridad, ya que Sumar ha votado en contra de eso y ha apoyado que España abandone la OTAN.

IU: LA DIFERENCIA CON EL PSOE SOBRE LA OTAN SIEMPRE HA EXISTIDO

El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha manifestado que la posición de formación es conocida desde hace 40 años y es contraria a la OTAN y de las alianzas militares en general.

"Nuestra postura es por la paz", ha apostillado para defender que IU también reivindica que los ingentes recursos del plan de rearme propuesto por la Comisión Europea se dediquen a la prevención de conflictos y al desarrollo social de los países del entorno de la UE.

En lugar de la OTAN, Santiago ha desgranado que es necesaria la construcción de un espacio de seguridad y cooperación compartido en Europa, y ha asegurado que la divergencias hoy con el PSOE en la moción del BNG no ahonda ninguna diferencia con el PSOE, dado que es evidente que en lo relativo a la Alianza Atlántica tienen posiciones distintas.

No obstante, esta discrepancia puntual no es ningún impedimento para que estén comprometidos con el Gobierno de coalición y en la mejora de las condiciones sociales del país.

LA UE DEBE AVANZAR HACIA UN MODELO AUTÓNOMO Y SOBERANO DE EEUU

Por su parte, la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha explicado que Sumar y el resto de sus fuerzas aliadas siempre han entendido que la OTAN no es una solución. Y en un contexto en el que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aboga por su disolución, cree que se tienen que situarse de "manera inteligente" ante ese escenario de "superación" de la Alianza Atlántica.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha insistido en que Europa tiene que tener una estrategia autónoma en defensa y siendo "soberana" respecto a quien gobierne en la Casa Blanca. Y ha sostenido que ese criterio es un consenso en la confluencia.

Luego ha desgranado que Sumar defiende que el debate sobre el aumento en defensa no es comprar armas y la seguridad debe abarcar más cosas, como la respuesta a la "guerra comercial" que quiere emprender Trump. Y cuestionada por las distintas

En esta misma cadena ha aludido a esta cuestión la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, quien a su juicio y cuestionado sobre la salida o no de la OTAN, ha vuelto a exponer que la cuestión de la seguridad no se aborda con "debates de los años 80 o 70", ni tampoco contemplar la política internacional como si "no hubiese caído el telón de acero".

Luego, ha apuntado que Sumar es una coalición en la que hay muchas formaciones políticas, con divergencias y posturas distintas al respecto, y que ella hay declaraciones con las que se siente "más cómoda y otras menos".