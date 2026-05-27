Sumar se mueve entre el malestar con el PSOE y el alivio al apreciar que se aleja la presunta financiación irregular

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Diversos sectores de Sumar reconocen malestar ante el cariz preocupante que adquiere el caso la exmilitante socialista Leire Díez, pero también asumen cierto alivio que la hipótesis de una financiación irregular del PSOE se aleja tras el revuelo inicial por la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del partido.

Por otro lado, el socio minoritario del Ejecutivo vuelve a reclamar al PSOE que ofrezca más explicaciones ante estas causas y no ocultan también malestar por otra polémica que estalla en esta legislatura.

"No me gusta lo que estoy viendo en la política española", manifestaba este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Pleno del Congreso. De su lado, voces del espacio piden una reunión bilateral con el ala socialista, como en otras crisis anteriores, para analizar la situación y acordar una respuesta conjunta, que pase por reactivar medidas sociales y de regeneración democrática pendientes.

En las filas de los partidos de Sumar asumen que las nuevas imputaciones en este caso, entre las que se encuentra la gerente del partido, Ana Fuentes, provocan preocupación pero están convencidos que este caso y el de Plus Ultra, que ha provocado la citación en calidad de investigado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no van a salpicar al Gobierno.

Al respecto, diversas voces del espacio insisten en que su línea roja para abandonar el Ejecutivo es un caso de financiación irregular del Gobierno. Y ante ello, varias fuentes del partido admiten que han pasado de la zozobra inicial, cuando se deslizaba que ese registro tuviera que ver con esa hipótesis, a cierto alivio dado que el registro de la UCO no apunta a priori a esa opción.

De todas formas, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha calificado de grave que se investigue a la actual gerente del partido y a los excargos del PSOE Santos Cerdán y Gaspar Zarrias, lo que denota la necesidad de que haya más explicaciones por parte de este partido que, a su parecer, tiene que ser consciente de la "debilidad" que atraviesa.

Fuentes de los Comunes recalcan a Europa Press que entienden la "preocupación" de la ciudadanía ante las informaciones que salpican al PSOE y prometen que serán "contundentes" ante "cualquier atisbo de corrupción" en la filas socialistas. Por ejemplo, recalcan que el caso Zapatero tiene una dimensión ética que no se puede soslayar y obligan a tomar medidas para que los expresidentes no se enriquezcan ejerciendo de lobbistas.

"Cada día que pasa y cada nueva información que conocemos hacen más necesarias estas explicaciones. La transparencia no puede ser opcional", han recalcado para demandar al PSOE que "salga del bloqueo y dé todas las explicaciones necesarias", demostrando así que está a la "altura de la defensa" del Ejecutivo de coalición y dispuesto a desbloquear las medidas ambiciosas, sobre todo en vivienda.

DENUNCIAN UNA CAMPAÑA DE DESESTABILIZACIÓN DE LA DERECHA

No obstante, diversos portavoces del socio minoritario han acusado a la derecha política, en especial al PP, de crear una operación de desestabilización azuzando la tesis de que hay financiación irregular en el PSOE por las diligencias practicadas por la UCO.

Incluso el dirigente de IU, Enrique Santiago, también incluía en esa campaña al "partido de las togas" --expresión para referirse a determinados jueces que operan con intenciones políticas-- y a Estados Unidos, pidiendo explicaciones por las reuniones que mantuvieron con el embajador norteamericano los líderes de PP y Vox.

Mientras, los Comuns también aprecian que es evidente que la derecha impulsa desde el primer día de legislatura una "campaña de deslegitimación" contra el Gobierno, al que quieren "derribar y ya no esconden sus intenciones"

En todo caso, varios diputados reconocen que están más calmados respecto al cariz que apuntaba estas actuaciones judiciales por la mañana, apelando en todo caso a la prudencia y cautela que merecen los nuevos autos que se están conociendo sobre la presunta trama que afecta a Leire Díez. "Respiro un poco más tranquilo" ha argumentado un miembro del grupo plurinacional.

MARCAR DISTANCIAS Y TRAER PGE PARA REACCIONAR

Otras fuentes del espacio que conforman los partidos de Sumar admiten que esto provoca desgaste y ahonda en la necesidad de diferenciarse políticamente del PSOE, combinada con la continuidad del Ejecutivo.

Por ejemplo, exponen que otra vez se ha puesto de manifiesto que tienen un vacío de liderazgo que fije posición común de la pluralidad de fuerzas que constituyen Sumar, así como la necesidad de contar con un candidato para las generales.

Y postulan en que una reacción política es presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado, que permitirá cambiar el debate a un campo más ideológico y plantear una suerte de referéndum sobre el propio Ejecutivo.

Aparte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha apuntado que "tarde o temprano tiene que abordarse una reunión bilateral de los dos socios del Gobierno para analizar una situación generada por la imputación de Zapatero, de la que "no se puede mirar para otro lado".

También ha reclamado que se investigue la causa vinculada por el caso de presuntas irregularidades en torno a Leire Díez, que apuntaría a presunto enriquecimento ilítico de particulares.