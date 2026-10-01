Sumar reclama al PNV que recapacite y cambie el voto en contra por apoyo al decreto para el alquiler indefinido

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha exhortado al PNV a que recapacite y cambie su posición de votar en contra en el Congreso del decreto para instaurar los contratos de alquiler indefinidos por el voto a favor de la medida, apelando al momento de "extrema urgencia" que atraviesa el país en materia de vivienda.

Así lo han trasladado fuentes del sector minoritario del Ejecutivo a Europa Press después de que este jueves el PNV haya avanzado que votará a favor mañana del decreto de vivienda que incluye bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, mientras que se opondrá al texto que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler.

De mantener esa postura el citado decreto para implantar el alquiler indefinido, que Sumar auspició dentro del Gobierno, previsiblemente será derogado con los votos en contra de PP, Vox y PNV (175 escaños), a los que podría sumarse el de Junts, pues la formación no ha adelantado su voto pero sí ha expresado su rechazo frontal.

Por todo ello, en Sumar han pedido a la formación vasca que reconsidere su posición y comprenda que esa medida es básica para "controlar la escalada abusiva del precio de los alquileres", al tiempo que da estabilidad a inquilinos y propietarios.

"Es una medida europea, con aplicaciones similares en Alemania, Bélgica, Países Bajos o Francia, que sirve de red de protección a miles de personas, también en Euskadi", han argumentado las citadas fuentes.