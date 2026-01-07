El Supremo deniega que Ábalos comparezca mañana en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su llegada para comparecer durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia del covid-19, en el Senado, a 6 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha denegado que el exministro José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, comparezca este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde le citó el PP.

A través de un auto, recogido por Europa Press, el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, señala que por "la singular premura de la solicitud referida" para que Ábalos comparezca "no es posible otorgar la autorización interesada".

El magistrado precisa, no obstante, que la Cámara Alta podría volver a presentar la solicitud de comparecencia "con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció a finales de diciembre que la comisión de investigación fijaba para el 8 de enero la comparecencia del exministro.

