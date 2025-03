El Supremo interroga este martes como testigo al jefe de Gabinete de Hacienda, a quien De Aldama asegura que dio dinero

MADRID 3 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) encara esta semana una nueva tanda de declaraciones de testigos en el 'caso Koldo', entre los que destaca Carlos Moreno, el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, para quién el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, asegura que entregó a Koldo García --asesor del Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos-- 25.000 euros como gesto de agradecimiento tras pedirle un favor para una de sus compañías.

El instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, citó hasta 17 testigos como parte de las pesquisas para esclarecer si Ábalos y García cobraron comisiones --en efectivo y especie-- de De Aldama y sus socios a cambio de adjudicar a sus empresas contratos de obra pública y para comprar material sanitario en plena pandemia.

Moreno, citado a las 10.30 horas de este martes, fue uno de los nombres que De Aldama puso sobre la mesa, primero en la Audiencia Nacional (AN) --donde comenzaron las pesquisas y continúan parcialmente-- y después en el Supremo.

Según el empresario, pidió un "favor" a Moreno para que consiguiera aplazar el embargo de una de sus sociedades porque hasta ese momento no habían podido alcanzar acuerdo alguno en ese sentido. De acuerdo con De Aldama, le dijo que "antes" tenía que hablar con su "jefa", que sería la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

De Aldama contó que finalmente se concedió el aplazamiento del embargo, algo que se les había resistido. "En ese momento, sinceramente, no pasa nada pero como al mes o dos meses Koldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice: 'Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso'. Y le digo: 'No tengo ningún problema. Dime qué necesita o qué quieres y ya está'", relató.

El presunto conseguidor aseguró que se le pidieron 25.000 euros pero surgió el problema de que ni él ni Koldo querían dárselos. "Entonces se organiza una reunión debajo del Ministerio, que hay un bar, como una reunión, quedamos a tomar un café, y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno", aseveró.

Koldo, por su parte, declaró en sede judicial que conocía a Moreno, pero negó que se le dieran 25.000 euros en un sobre por ese supuesto favor. No obstante, reveló que era posible que alguna vez él y el jefe de Gabinete de Hacienda se encontraran casualmente con el empresario.

Posteriormente, en el programa 'Todo es mentira' de 'Cuatro', Koldo contó que quedó con Moreno para que le explicara cuál era el "protocolo" para "pedir un aplazamiento a una empresa", ya que "lo desconocía". Tras esa reunión, expuso, fue cuando el jefe de Gabinete de Hacienda se cruzó, a la salida de la cafetería donde estaban, con De Aldama.

EL HERMANO, EL HIJO Y LA SECRETARIA

Para este mismo martes está citado el hermano de Koldo, Joseba García, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en sus informes como un supuesto correo que se ocupaba de recoger el dinero en efectivo de las presuntas 'mordidas', viajando incluso a República Dominicana para ello.

Además, según la declaraciones judiciales del propio Koldo y de JRG, ex novia de Ábalos, Joseba se habría encargado de conseguir que dos empresas públicas --INECO y TRAGSATEC-- contrataran a la joven. Ella misma reconoció ante el TS que, aunque estuvo contratada en ambas --algo que achacó al entonces ministro--, nunca hizo trabajo alguno pero sí cobró.

También testificará el hijo de Ábalos, que --según De Aldama-- firmó contratos de consultoría con "determinadas constructoras" para "gestiones de obras adjudicadas en el extranjero que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España".

El instructor del TS ha encargado a la UCO que elabore un informe patrimonial tanto de Ábalos como de su hijo, un paso que el ex dirigente socialista ha recurrido al considerar que forma parte de una "causa general" para conocer su "vida y obra".

Asimismo, Puente ha llamado como testigo a Luis Alberto Escolano, socio de De Aldama al que la UCO identifica como presunto testaferro que habría pagado el alquiler de 2.700 euros que JRG disfrutó entre 2019 y 2022 en un piso ubicado en la Torre de Madrid de la Plaza de España de la capital. De acuerdo con los investigadores, este empresario y sus sociedades habrían abonado un total de 82.298 euros.

Para el 4 de marzo está igualmente citada como testigo quien fuera secretaria de Ábalos, así como un empresario investigado en la Audiencia Nacional por su presunta participación en la trama.

EX ALTOS CARGOS DE TRANSPORTES

El día siguiente, 5 de marzo, Puente interrogará a Javier Herrero, ex director general de Carreteras, y a Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, en relación con los contratos adjudicados a la presunta trama.

Junto a ellos testificará Alejandro de Alas Pumariño, el oficial mayor del Ministerio de Transportes que en 2020 se ocupó de controlar las mascarillas compradas por la pandemia que se almacenaban en la sede gubernamental y que fue cesado el pasado enero.

El magistrado del TS también escuchará como testigo al empresario Manuel Contreras, que quiso querellarse contra De Aldama por acusarle de pagar 'mordidas' a cambio de obra pública. El Supremo le denegó el permiso, alegando que, "en este momento", las afirmaciones del presunto conseguidor no están "mínimamente contrastadas".