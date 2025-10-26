El Supremo interrogará el miércoles al exgerente del PSOE y la trabajadora que daba los sobres a Koldo y Ábalos

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, interrogará el miércoles como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil era la encargada de entregar los sobres de dinero al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, para arrojar luz sobre estos pagos en efectivo.

Puente les citó tras recibir un informe de la UCO sobre la situación patrimonial de Ábalos que revela la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que Koldo gestionaría para el aún diputado. En concreto, desveló pagos en sobres a ambos, algunos de los cuales estarían justificados como reembolsos por gastos pero otros no.

El magistrado recordaba que la UCO apuntó a "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de Ábalos o Koldo, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos".

Así, subrayó que, en algunos casos, las comunicaciones analizadas por la UCO "permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos" facilitadas por el PSOE; pero en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por los socialistas.

Con todo, Puente consideró necesario citar como testigos a Moreno y Rodríguez para "procurar el esclarecimiento de dichos extremos", sobre todo --enfatizó-- teniendo en cuenta que Ábalos y Koldo optaron por guardar silencio en sus últimas comparecencias ante el Supremo, del pasado 15 y 16 de octubre, "sin que, en consecuencia, aportaran al respecto información alguna".

El PP, que lidera las acusaciones populares unificadas en este caso, pidió al instructor que, antes de estas declaraciones, reclamara al PSOE que entregara todos los movimientos de caja desde 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias, y "no solo el resumen anual sino el detalle de cada uno de los movimientos", especificando las salidas, los conceptos y los perceptores "de todo el dinero que llegó a la caja" desde ese año.

Los 'populares' también instaban a requerir al PSOE su "normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere", así como su "política de conservación de documentación contable y financiera".

La acusación popular alegó que para aprovechar realmente las testificales de Moreno y Rodríguez se debía contar antes con esos datos, pero el magistrado lo denegó en este momento. "Sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones, a cuya vista se acordará lo procedente", avisó.

"YA TENGO EL SOBRE DE FERRAZ"

El citado informe de la UCO refleja que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE --en la calle Ferraz--".

En una de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo el 18 de septiembre de 2018: "Ya tengo el sobre de Ferraz". "Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?", preguntó, en lo que la Guardia Civil cree que sería una alusión a "la residencia oficial de Ábalos durante su etapa ministerial, situada en la calle Balbina Valverde de Madrid".

"El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro", contestó Koldo, según apunta el informe, que recoge fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE donde se aprecian los billetes.

La UCO dice que "esa entrega coincidiría con una liquidación efectuada en favor de Ábalos por valor de 1.022,22 euros, el día 12 de septiembre de 2018". En este sentido, añade que, "un día antes de la conversación anterior" Celia Rodríguez informó a Koldo de que otra compañera que solía sustituirla "había cobrado 1.020 euros correspondientes a una factura que había presentado". "Es decir, una cuantía muy pareja a la informada por el partido", ilustra.

Sin embargo, la UCO ha encontrado otros "mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido".

Como ejemplo, alude a otro del 7 de febrero de 2019 en el que Celia Rodríguez preguntó a Koldo si tenía previsto acudir a "Ferraz", "ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia". "Hola Koldo.... al final el jefe se ha ido sin que le diera el money... si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón", le dijo. "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa", escribió Uriz a su pareja.

La Guardia Civil aclara que "esta entrega de efectivo, que parece tener como destinatario a Ábalos, resulta llamativa ya que, según los registros aportados por el PSOE el 8 de febrero de 2019, Ábalos y Koldo llevaban aproximadamente cinco y tres meses, respectivamente, sin recibir gastos de caja del PSOE".