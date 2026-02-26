Los 'tories' prometen revisar "línea a línea" el acuerdo de Gibraltar antes de su aprobación en el Parlamento británico

Archivo - Una sesión plenaria en el Parlamento británico - -/House Of Commons via PA Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Conservador ha cuestionado este jueves que el texto del acuerdo sobre Gibraltar que han hecho finalmente público Londres y Bruselas no ponga en entredicho la soberanía británica sobre el Peñón y han prometido revisar "línea a línea" su cometido antes de dar su visto bueno en el Parlamento.

"Este es un tratado de más de 1.000 páginas con profundos cambios constitucionales que fundamentalmente modifica cómo operarán la frontera, el aeropuerto y el marco legal de Gibraltar y aún así el Parlamento no ha visto ni una sola página", se ha quejado durante un debate en la Cámara de los Comunes su viceportavoz de Exteriores, Wendy Morton.

"Cualquier tratado que entregue a España nuevos poderes sobre la entrada, la residencia, la infraestructura o las fuerzas de seguridad debe ser examinado línea por línea por el Parlamento antes de que entre en vigor", ha advertido en presencia del secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty.

De manera similar se ha pronunciado la responsable de Exteriores de los 'tories', Priti Pratel, que ha expresado "serias dudas" sobre el contenido, defendiendo la necesidad de que su partido realice "un escrutinio línea por línea".

"Los conservadores no apoyarán ningún acuerdo que ponga nuestra soberanía y los intereses de Gibraltar en peligro", ha advertido, denunciando en un comunicado que el Gobierno laborista ha negociado "durante meses en secreto".

La negociación del acuerdo arrancó en octubre de 2021, con los conservadores en el poder y concluyó el pasado mes de junio, ya con los laboristas en Downing Street, donde llegaron en julio de 2024. Para que pueda entrar en vigor, debe ser ratificado por el Parlamento británico, una vez reciba el visto bueno del Parlamento gibraltareño.

Precisamente, así lo ha recordado el ministro principal, Fabian Picardo, en un mensaje en X en respuesta a un diputado que ha criticado que sea España quien vaya a realizar los controles fronterizos junto a las autoridades gibraltareñas, cargando contra los laboristas.

Así, ha subrayado que "esta fue una propuesta que aceptada por Boris Johnson como primer ministro y por Dominic Raab, Liz Truss, James Cleverly y David Cameron como ministros de Exteriores", en referencia a dirigentes 'tories'.

"Estas partes habían sido negociadas antes de que David Lammy y Keir Starmer fueran elegidos", ha incidido, insistiendo en que "este es un acuerdo excelente para Gibraltar para hacer frente a los enormes problemas que nos creó el Brexit".

Por su parte, Doughty ha defendido en nombre del Gobierno las bondades del texto. "Este tratado garantiza que la economía, el pueblo y el futuro de Gibraltar están protegidos como parte integral de la familia británica", ha subrayado en un comunicado.

"Tenemos un tratado que preserva la soberanía y da certeza cuando el modo de vida gibraltareño estaba amenazado", ha añadido, asegurando que "el compromiso de Reino Unido con Gibraltar nunca desfallecerá".