Torres ve un "atropello" y un "despropósito" que el Supremo suspenda el voto a nacionalizados por la 'ley de nietos'

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación. A 07 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "atropello", "despropósito" y "dislate" la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de los descendientes de exiliados que han sido nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' con las elecciones generales fechadas para el próximo 29 de noviembre.

"Estamos hablando de una ley del año 2022 que hizo que en el año 2023 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, y en las elecciones generales", ha criticado el ministro del ramo en una entrevista en 'Malas Lenguas' de La 2, recogida por Europa Press, en la que ha cuestionado "con qué razón" se les va a "impedir" votar "ahora".

Torres ha relatado que tras su paso por países como Cuba, Venezuela y Uruguay, pudo observar "personas que quieren acogerse" a la ley porque "tuvieron que marcharse de España porque hubo persecución política o también razones ideológicas o también razones económicas y que son españoles".

La 'ley de nietos' --una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática-- permite reclamar la nacionalidad española a descendientes de personas que tuvieron que abandonar el país por cuestiones políticas, entre otros supuestos.

"Se les impidió votar porque no hubo democracia en esos 40 años de dictadura y ahora que estamos en una etapa democrática donde ya han votado", ha afirmado el titular de Memoria Democrática.

También ha incidido en que el Supremo haya dado a conocer su decisión este lunes, 12 de octubre, después de que hiciese pública la condena al exfiscal general del Estado el pasado 20 de noviembre, y lo ha calificado como "casualidades poco creíbles".

"La primera", en referencia al 20 de noviembre, es "la muerte del dictador" [en referencia a Francisco Franco] y "hoy, el día en el que estamos conmemorando nuestro día grande". "Son fechas señaladas por la recuperación de la libertades", ha asegurado, y "el principio del fin de la dictadura".

En este sentido, ha hablado de que esta decisión crea "españoles de primera" y "de segunda" si pueden votar "los descendientes de quienes se quedaron" en España "durante cuatro décadas de dictadura", y no "los que tuvieron que marcharse al exilio por razones políticas". "Es una absoluta injusticia", ha rematado.

A raíz de que la oposición hable "de pucherazos" y "chapuzas", ha recalcado que España es un país "garantista" y que "parece que algunos que tienen miedo a perder, como perdieron en el año 2023" y por eso "empiezan a señalar a los demás" para que si les vencen asegurar que "hay pucherazos", en referencia a las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre.

Asimismo, ha confirmado que "los afectados" acudirán al Tribunal Constitucional y ha esperado que "por el bien de la democracia ", de la "Constitución" y "de los derechos que tenemos todos los españoles" se "debe fallar antes del 29 de noviembre".

INSULTOS AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL 12 DE OCTUBRE

Preguntado por la frialdad entre la preside del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el desfile militar del 12 de octubre, Torres ha normalizado que haya saludos "más fríos" entre representantes políticos porque "es normal que haya mejores relaciones con unos que con otros".

Sin embargo, ha reprochado los insultos al jefe del Ejecutivo, y ha afirmado que si le sucediese a otro representante público "no" le "gustaría". "Tenemos mil maneras de expresar nuestros puntos de vista, ahora tenemos unas elecciones", ha añadido, "creo que el que insulta pierde las razones, pierde un postulado que quiere o puede mantener y expresar con la palabra".

TENSIÓN EN LA PUERTA DEL SOL

Asimismo, ha culpado de la crispación a los políticos que tiene que "bajar el diapasón" pero ha arremetido especialmente contra "los mensajes de la derecha y la ultraderecha" por afirmar que hay que meter "en la cárcel" y "acabar" con el presidente del Gobierno. "Creo que eso genera revanchismo".

En consecuencia, ha criticado que se actúe con "medidas dictatoriales" contra las personas acampadas en la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda. "¿No les gusta la democracia? Es la pregunta". Por ello ha pedido que "la gente se manifieste en libertad, aunque lo que digan no nos guste".