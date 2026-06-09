La UCO acude al Ministerio de Justicia por la nacionalización del ex alto cargo chavista Nervis Villalobos

Archivo - Ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos - TWITTER/@LA_PATILLA - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado este martes en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, para pedir información sobre la nacionalización del exviceministro de Hugo Chávez Nervis Villalobos, según han indicado fuentes gubernamentales.

Los agentes se han personado en dependencias ministeriales después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz --que investiga el 'caso Leire Díez'-- solicitase que la UCO requiriese a la subdirección general de Nacionalidad y Estado Civil el informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad española de Villalobos, así como la identificación de los funcionarios encargados de la tramitación de dicha solicitud. Según indican desde el Gobierno, han facilitado toda la documentación que han requerido los agentes.

De su lado, fuentes del entorno de Villalobos han indicado a esta agencia de noticias que su expediente de nacionalización fue denegado por tener antecedentes policiales.