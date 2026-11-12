La UCO acude al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE

Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves al Tribunal de Cuentas en busca de información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE que analiza el órgano fiscalizador.

Así lo ha hecho por orden del juez de la Audiencia Nacional a cargo del 'caso Koldo', Ismael Moreno, que investiga movimientos de dinero del partido, han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El juez decidió a finales del año pasado abrir una pieza separada secreta con la información reclamada al PSOE sobre sus pagos en metálico para reintegrar gastos anticipados entre 2017 y 2024.

Los datos aportados por el partido afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, lo que --para el instructor-- determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

El PSOE entregó al juez un 'pendrive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes.

Moreno acordó abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que instruyó parte de la causa cuando el exministro José Luis Ábalos era diputado y ante la sospecha de que el extitular de Transportes y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".