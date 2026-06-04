La UCO registra la empresa Tubos Reunidos en Bilbao por orden del juez del 'caso Leire Díez'

Un agente de la Policía Nacional delante de la sede nacional del PSOE en Ferraz
Un agente de la Policía Nacional delante de la sede nacional del PSOE en Ferraz - Ricardo Rubio - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: jueves, 4 junio 2026 10:22
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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del 'caso Leire Díez', según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Estas fuentes han apuntado que las diligencias están encaminadas a buscar pruebas de la posible conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y la trama que investiga la Audiencia Nacional bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán

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