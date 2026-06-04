Hacienda garantiza colaboración "total" de la SEPI en la investigación de la UCO: "No toleraremos nada ilícito"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparece ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, en el Congreso de los Diputados, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha garantizado una colaboración "total" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en las investigaciones que está emprendiendo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del 'caso Leire Díez'.

"No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso ilícito en ningún caso", ha dicho España durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde el PP le ha preguntado por el requerimiento de información que ha hecho la UCO en la sede de la SEPI.

El objetivo de ese requerimiento pasa por buscar pruebas de una posibles conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y la trama que investiga la Audiencia Nacional bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En ese escenario, España ha garantizado que la colaboración de la sociedad estatal adscrita a Hacienda será "absoluta" con la justicia. "Esa es la instrucción que tienen y eso es como la están ejerciendo desde hace tiempo ya y también conmigo al frente del Ministerio", ha subrayado España.

ENSALZA A POLICÍAS Y JUECES

A renglón seguido, el ministro ha querido poner en valor el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Justicia, al tiempo que ha trasladado su confianza en ella para que esclarezcan "cualquier atisbo de duda que pueda haber en cualquier comportamiento".

Eso sí, España también ha querido ensalzar la "honestidad de muchísimos profesionales que trabajan allí", que según el ministro están haciendo un "gran esfuerzo" y sacando adelante "muchísimos proyectos muy relevantes" para el país, y ha zanjado: "Total colaboración con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".