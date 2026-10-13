Vivas agradece a Felipe VI su "confianza y aliento" para que los ceutíes "alumbren" el fin de la crisis

Los Reyes Felipe VI (i) y Letizia (c) y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), durante una visita al Ayuntamiento de Ceuta, a 13 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 13 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Alicia Vela) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agradecido este martes a Felipe VI su "confianza y aliento" para que los ceutíes puedan "alumbrar" la salida a la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 y 31 de julio.

Tras acercarse a los ciudadanos, sus Majestades han saludado a la corporación municipal, encabezada por Vivas, y se han dirigido al interior del Palacio de la Asamblea. Sus majestades han salido a saludar desde un balcón, acompañados de Vivas y el ministro de Política Territorial y jefe del mando único para Ceuta, Ángel Víctor Torres, y la multitud ha aclamado a Felipe VI, que portaba el bastón de mando, y al presidente ceutí.

En la Asamblea, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la sociedad civil, como policías, entre otros actos institucionales. Después, en el Salón del Trono, el Monarca ha recibido la llave --de oro-- de la ciudad y un obsequio: 'Grabado iluminado a la acuarela de una representación arquitectónica del Ayuntamiento' de la artista ceutí Belén Abad de los Santos, licenciada en Bellas Artes y que imparte clases en la Universidad de Sevilla.

Vivas ha agradecido al Rey su visita para "sembrar confianza" que los ceutíes necesitan para "alumbrar la salida del túnel" en el que se encuentra la ciudad autónoma desde hace dos meses y medio, cuando "cerca de 100.000 personas", según ha dicho, "fueron usadas" para asaltar Ceuta. Esos días, fallecieron al menos 141 personas.

El presidente de la ciudad autónoma ha hecho hincapié en que Ceuta vive "el momento más difícil de su historia", tras una "invasión" que "puso en jaque" la soberanía española y, ante el Monarca, ha denunciado que la ciudad autónoma y sus habitantes no han recuperado la normalidad, pero se ha mostrado confiado de que con el "aliento" del rey así podrán lograrlo.

"Ceuta no es la que era: los ceutíes hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de vida y perdido seguridad, tranquilidad y libertad", ha lamentado, y ha aludido también al "grave deterioro de la seguridad, la sanidad, la educación y otros servicios fundamentales" a los que "se une la ruina económica; la incertidumbre de no saber hasta cuándo; la inquietud de que pueda volver a ocurrir; y el riesgo de quiebra de la convivencia". "E definitiva, una olla a presión que, en cualquier momento, puede estallar, ha advertido.

Así las cosas, ha reclamado la expulsión de los inmigrantes ilegales que aún permanecen en la ciudad y que lo ocurrido en julio se entienda como "un antes y un después" para la estabilidad e igualdad para los ceutíes.

Asimismo, ha pedido las medidas necesarias para que el control de la frontera ni el modelo económico ceutí ni nada que sea "vital" para ellos dependan de terceros. "Decisiones soberanas que competen exclusivamente a España". "España hasta la médula", ha incidido Vivas.