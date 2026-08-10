Vivas reclama un plan estatal para "recuperar la normalidad" de Ceuta y pide un mando único del Gobierno

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunión con la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, en el Consolat de Mar, a 6 de agosto de 2026, en Palma, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

CEUTA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado este lunes al Gobierno de España un "plan específico para recuperar la normalidad" en la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 de julio, durante la reunión que ha mantenido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Vivas ha planteado como prioridades que las calles de Ceuta recuperen su situación anterior a la crisis y que se proceda a la expulsión de las personas que participaron en la entrada masiva y que todavía permanecen en la ciudad.

El presidente ha manifestado que considera "inasumible", "insostenible" e "inaceptable" la presencia de miles de personas en las calles, sin alojamiento y con necesidades básicas por cubrir.

Entre las medidas propuestas, ha reclamado la habilitación urgente de un espacio que funcione como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para que estas personas puedan permanecer allí mientras se tramitan sus expedientes de expulsión. También ha pedido reforzar los medios humanos y materiales de Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía para agilizar estos procedimientos.

Vivas ha vuelto a solicitar, como lo hiciera este domingo, un incremento sustancial de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el mantenimiento de la presencia militar en las calles, vías públicas e infraestructuras críticas y estratégicas de Ceuta hasta que se recupere la normalidad. Ha reclamado un refuerzo del área sanitaria ante el incremento de población registrado en la ciudad.

El presidente ceutí ha planteado la creación de un mando único del Gobierno de España que coordine, dirija y supervise las actuaciones del plan, con participación de los distintos departamentos ministeriales implicados y de la Ciudad Autónoma.

Vivas también ha reclamado al Ejecutivo central un mensaje "inequívoco" sobre la seguridad de la frontera y ha defendido que España debe garantizar la integridad territorial de Ceuta para evitar que una situación como la del 30 de julio vuelva a repetirse.

En materia de menores extranjeros no acompañados, Vivas ha señalado que la Ciudad atiende actualmente a unos 1.300 menores y ha pedido que la situación se analice teniendo en cuenta el contexto de la entrada masiva. Ha explicado que el número de menores tutelados ya había aumentado de unos 180 a unos 800 durante la semana previa a la crisis.

El presidente ha insistido en que la Ciudad seguirá defendiendo el interés superior del menor y cumpliendo la legislación, pero ha reclamado una estrategia específica ante el incremento exponencial de llegadas.

Ha pedido que se destinen "todos los esfuerzos" a favorecer la reagrupación familiar de los menores, incluida, si fuera necesario, la adopción de modificaciones legislativas que permitan agilizar estos procedimientos.