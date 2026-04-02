Vox acusa en una carta a Feijóo de dirigir "un ataque brutal" de "insidias" sobre "supuestas irregularidades"

Archivo - El diputado de Vox, Ignacio Garriga, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado a la dirección del Partido Popular, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, de estar detrás de un "ataque brutal, calumnioso y miserable" contra la formación, según recoge una carta remitida a afiliados y simpatizantes en la que sostiene que existe una "maquinaria mediática" impulsada desde el entorno del líder 'popular'.

En la misiva, el partido de Santiago Abascal ha defendido que las informaciones publicadas recientemente sobre las "supuestas irregularidades" de la formación, responden a una estrategia para frenar su crecimiento político tras los resultados obtenidos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Asimismo, Vox asegura que está preparando "las correspondientes demandas y querellas" frente a lo que considera "insidias repetidas y aumentadas por algunos medios", especialmente --según señala-- los "más vinculados a Ferraz y Génova", y sostiene que sus cuentas son "tan cristalinas" que no se ha podido "montar ningún caso" contra el partido.

La carta subraya además que el origen del "ataque" procede de la actual dirección del PP y señala expresamente, junto a Feijóo, a su asesora Mar Sánchez y al secretario general del partido, Miguel Tellado, a quienes atribuye haber "puesto en marcha la maquinaria mediática contra el tercer partido de España".

No obstante, Vox afirma que "la mayoría de los 'barones' del PP no han participado en esa estrategia" y defiende que con algunos dirigentes territoriales sigue siendo posible alcanzar acuerdos sobre medidas concretas.

Según expone el partido en la carta, uno de los objetivos de ese supuesto ataque sería impedir que la formación pueda centrar su discurso en cuestiones como "los olivos arrancados, la vivienda inaccesible, la sanidad colapsada, los impuestos abusivos y la corrupción", así como en la inmigración, asunto que considera prioritario en su agenda política.

Además, Vox sostiene que esta situación está beneficiando políticamente al presidente del Gobierno y advierte de que España "no puede permitirse otra legislatura" encabezada por Sánchez.

Por último, la formación llama a sus afiliados y simpatizantes a "salir a la calle y a las redes" para alentar a la convocatoria de elecciones "lo antes posible".