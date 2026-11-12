Vox denuncia a Silvia Intxaurrondo ante la Junta Electoral tras cuestionar si deberían "tener cabida" en TVE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto previo al inicio oficial de la campaña electoral, a 12 de noviembre de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este jueves a la periodista de RTVE Silvia Intxaurrondo ante la Junta Electoral Central después de que ésta cuestionara si el partido liderado por Santiago Abascal debe tener espacio en los medios públicos.

"Hasta qué punto la extrema derecha tiene que tener cabida en la televisión pública", se preguntó este martes la presentadora de 'La hora de la 1' después de la entrevista que realizó este lunes David Broncano a Abascal en el programa 'La revuelta' de TVE.

"Ya se lo temía ella: la profecía cumplida: denuncia de Vox ante la Junta Electoral Central". Así lo ha anunciado la Coordinadora Nacional jurídica Vox, Marta Castro, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

"RTVE debe mantener la neutralidad e impulsar el pluralismo político", ha afirmado Castro, que también ha instado a TVE a "no insultar a los españoles que votan" a su partido.