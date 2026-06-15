Vox dice que la negociación con el PP en Andalucía "va bien" y avisa de que la prioridad nacional es irrenunciable

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha destacado este lunes la buena marcha de las conversaciones con el PP para pactar un gobierno en Andalucía, pero ha advertido al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno Bonilla, de que la prioridad nacional es indispensable para llegar a un acuerdo.

"La cosa va despacito pero va bien", ha indicado el portavoz nacional en rueda de prensa en la sede nacional de Vox, donde ha destacado que "lo importante" es que las conversaciones ya han comenzado. En el primer contacto que tuvieron los equipos negociadores el martes, Vox trasladó "la necesidad de un cambio de políticas y de medidas para mejorar la vida de los andaluces", según Fúster.

Requerido sobre si el concepto de prioridad nacional está sobre la mesa, tras ser introducido ya en Extremadura, Aragón y Castilla y León, Fúster ha advertido de que pactarlo "es una obligación, sin ninguna duda". "No hace falta que lo traslademos, es que todo el mundo lo sabe y no se habla de otra cosa", ha matizado. En este sentido, ha recordado que, según sondeos publicados en medios de comunicación, la prioridad nacional es ampliamente acogida entre la población española de todas las ideologías.

Al margen de las medidas, Vox sigue sin verbalizar si quiere entrar en el gobierno andaluz. En la rueda de prensa, Fúster ha apuntado que hasta llegar a esa fase de la negociación "queda un cierto desarrollo". "No descartamos nada, los plazos y las formas de cumplimiento pueden ser muy distintas en las regiones", ha señalado. "Pero, de verdad que no estamos en esa fase", ha insistido.

Fuentes de Vox inciden en que en Andalucía quieren implementar sus medidas, con plazos eficaces y garantías de cumplimiento y están abiertos a diversas fórmulas para lograrlo, que no sean necesariamente integrarse en un gobierno de coalición con el PP, pero tampoco desechan este extremo.