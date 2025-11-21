Vox insiste en pedir la destitución de Marlaska por "obstruir" la investigación de eurodiputados en Barbate

Archivo - El líder de Vox, Santiago Abascal (d), y el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro (i), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox ha insistido en pedir la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "obstruir" la investigación de la misión de eurodiputados sobre el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024.

Se trata de una moción consecuencia de la interpelación urgente en el Congreso de los Diputados de este miércoles en la que el ministro Grande-Marlaska defendió los medios desplegados contra el narcotráfico y cuestionó el "sesgo político" del informe elaborado por los eurodiputados de la comisión de Peticiones.

El informe de la misión del Parlamento Europeo que pide que las agresiones a policías sean tipificados como eurodelitos incluye enmiendas de PP y Vox criticando la política del Gobierno frente al narcotráfico.

Este último partido "lamentó" que se "retiraran pruebas clave" durante la visita como la patrullera implicada en los asesinatos de Barbate, calificándolo de "grave obstáculo para la transparencia y el objetivo de investigación de la misión".

"Desde las instituciones europeas", sostiene Vox en su moción, consultada por Europa Press, "se ha manifestado la criminal posición del Ejecutivo en relación con el asesinato de ambos guardias civiles en Barbate".

Según la formación que dirige Santiago Abascal, el informe aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acredita que el Ministerio del Interior "retiró pruebas esenciales antes de la llegada de la delegación europea, un hecho extremadamente grave que compromete la transparencia y el esclarecimiento de dichos asesinatos".