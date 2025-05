Vox pide la dimisión de Von Der Leyen tras el fallo de TJUE y afirma que la UE es "una ciénaga de corrupción"

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea (UE), Jorge Buxadé, ha reclamado este viernes la dimisión de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE), y ha afirmado que Bruselas es "una ciénaga de corrupción".

En concreto, el TJUE anuló la decisión de la Comisión Europea de denegar el acceso a una periodista al contenido de los mensajes de texto que en la época de negociación de los contratos de compra de vacunas contra la COVID-19 intercambiaron la jefa del Ejecutivo comunitario y el CEO de Pfizer, Albert Bourla.

La sentencia, ante la que cabe recurso, establece que los servicios comunitarios no proporcionaron una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados y, por tanto, denegaba el acceso a la información solicitada por la periodista, Martina Stevi, que trabaja en 'The New York Times'.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Buxadé ha reclamado la dimisión de Von der Leyen y ha asegurado que la UE es "una ciénaga de corrupción". "Debe irse a su casa y los que votaron por ella (para presidir la Comisión Europea) en esta segunda legislatura deben pedir perdón, porque nosotros ya anunciamos que esta iba a ser la legislatura de la corrupción en Bruselas".

La sentencia ha coincidido con la petición de Vox, integrado en el grupo Patriots, de una comisión de investigación sobre el funcionamiento de la Unión Europea, precisamente por la "corrupción y el abuso de poder".

Buxadé también ha enumerado "interferencia en procesos legislativos como ha sucedido en Rumanía, como se intentó en Alemania, injerencia de Estados extranjeros, el 'Huaweigate', el caso Marruecos, el caso Qatar y supuesta evasión de capitales por parte de comisarios y el caso de la corrupción de los lobbies verdes", entre otras.