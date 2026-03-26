Vox quiere que Sánchez, Puente, Ábalos y Koldo comparezcan en la investigación del Senado sobre el accidente en Adamuz

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece para dar cuenta del caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, entre otros, en la comisión de investigación sobre la red ferroviaria constituida en el Senado, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

Además de estos cargos, Vox también reclama la comparecencia de la expresidenta de Adif entre 2018 y 2021 y exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera; del actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; así como de responsables técnicos como el secretario de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Adolfo Vázquez Fernández; o el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Pedro M. Lekuona García.

En paralelo, Vox ha solicitado que Adif remita un informe completo en relación con el accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), así como toda la información recabada por los organismos competentes, incluyendo la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, con indicación expresa de los órganos y responsables que intervinieron en la gestión del suceso.

Asimismo, la formación reclama copia de las actas de todas las reuniones celebradas por el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil desde la fecha del accidente hasta la actualidad, dentro del seguimiento realizado tras el siniestro.

Del mismo modo, solicita que se requiera al ministro de Transportes, al presidente del Gobierno y al presidente de la Junta de Andalucía la entrega de todas las comunicaciones escritas intercambiadas entre ellos por cualquier medio --incluidos teléfono, 'WhatsApp', 'Telegram' o correo electrónico-- durante el periodo analizado, así como los oficios remitidos por conducto reglamentario entre ellos.

Estas solicitudes se enmarcan en la propuesta de actuaciones planteada por Vox dentro de la comisión de investigación del Senado.