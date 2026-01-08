Vuelan ya hacia España los cinco españoles liberados en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece una rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que vuelan ya hacia España los cinco españoles liberados por parte del nuevo Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos.

"Vuelan ya hacia España los cinco compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos", ha expresado este jueves a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Albares ha reiterado que ha hablado con ellos para transmitirles su "alegría por su liberación", y ha trasladado su agradecimiento a la Embajada de España en Venezuela y a "todos los que han contribuido a que haya sido posible".

Según ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a 'RNE', los liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y valenciano Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024.

Además, ha indicado, ha sido liberada la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, quien fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.