Yolanda Díaz, el mismo día que la UCO registra la sede del PSOE: "No me gusta nada lo que estoy viendo"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que "no le gusta nada lo que está viendo en la política" tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez y en el mismo día en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está efectuando un registro en la sede del PSOE.

"A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada (...) Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no es delictivo. No me compete a mí, le compete a un juez", ha expresado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta efectuada por el secretaria general del PP, Miguel Tellado.

El dirigente 'popular' ha cuestionado a Díaz cuál era su límite para salir del Gobierno y ésta ha respondido que su "límite es contra ustedes", en referencia al PP, que votó en contra de la reforma laboral y decretos que revalorizaban las pensiones.

Por ello, les ha tildado de "desalmados" y ha confrontado que no les preocupa la corrupción porque votaron en contra de una proposición de ley de Sumar para crear una agencia específica para prevenirla.

CENSURA QUE EXPRESIDENTES DE "UNOS Y OTROS" HAGAN NEGOCIOS

Díaz ha criticado que hay expresidentes, "se llamen como se llamen" y de "unos y otros" --en referencia a PSOE y PP,, que hacen negocios. "Lo están permitiendo", ha lanzado a Tellado para acusar al PP de respaldar una manifestación este sábado en la que se estaba vitoreando al conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama, que iba flanqueado por "escuadristas".

Por su parte, el secretario general del PP se ha mofado de la bancada socialista al ironizar que si escuchan sirena en el Congreso no es la UCO ni la Policía, sino los bomberos porque este miércoles está previsto un simulacro de desalojo de la Cámara Baja ante emergencias. "Vaya metáfora", ha bromeado, dirigiéndose a la presidenta del Congreso, Francia Armengol, que sonreía.

Luego, ha espetado que el PSOE ha convertido la política española en una "auténtica barbacoa" a tenor de la "cantidad de chorizos" que se mueven por el Gobierno y este partido.

CHORIZOS Y PIRATAS

Tellado ha pasado a interpelar a Díaz que Zapatero está imputado en el caso Plus Ultra y ha pasado de ser su "ídolo" a un "vulgar ladrón de joyería". "La izquierda quiso presentarnos a Zapatero como Bambi, ese tierno personaje de Disney. Pero la realidad es que hoy ya sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe", ha proseguido.

El dirigente popular ha criticado a Díaz que el Gobierno se ha convertido en un "auténtico meme" y le ha recriminado que formó parte del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la areolínea Plus Ultra, por lo que es "cómplice e igual de culpable que Sánchez y el socialismo". "Usted no tiene límites. Nadie ha votado a Sumar para esto", ha zanjado.