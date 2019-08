Yolanda Díaz (Podemos) critica la actitud del Gobierno con el informe de Abogacía sobre financiación: "no es edificante"

Publicado 28/08/2019 18:22:17 CET

FERROL, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Galicia en Común, Yolanda Díaz, ha criticado la actitud del Gobierno en funciones y su manera de operar con el informe de la Abogacía del Estado sobre el incremento de los pagos a cuenta de las comunidades autónomas.

"No son practicas edificantes, las cosas no se hacen así en democracia. Este informe lo tiene hoy un medio de comunicación y ayer, cuando estábamos en la diputación permanente, no se tenía conocimiento y se dijo que no existía, cuando en pocas horas sale a la luz, esto no es nada serio", ha sentenciado.

El Gobierno afirmó ayer por la mañana que aún no existía informe de la Abogacía del Estado argumentando que un Ejecutivo en funciones no puede transferir a las Comunidades Autónomas más financiación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había señalado que consultó a la Abogacía sobre si el Gobierno, estando en funciones, podía actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Pero la consulta fue de manera verbal y el PP reclamó al Gobierno que hiciera público el informe.

Sin embargo, después de trascender por la mañana que éste no existía, el Ministerio de Hacienda dijo a última hora de la tarde que ya lo había recibido.

RETOMAR EL DIÁLOGO PARA NO FRUSTRAR ESPERANZAS La dirigente morada Yolanda Díaz también ha instado a Pedro Sánchez a "retomar el diálogo" para lograr un acuerdo entre PSOE y Podemos, alegando que "no puede frustrar la esperanza del 28 de abril", y dado que "el riesgo de una repetición electoral es alto".

"Lo normal en democracia es hablar, pero lo que si es cierto que parece que quieren la repetición electoral", ha dicho Yolanda Díaz durante una intervención en el Ateneo Ferrolán para analizar la situación de la empresa Reganosa.

Díaz ha puesto de manifiesto que el 28 de abril "había alegría" en España, "ya que daban los números para un Gobierno de progreso que mejorara la vida de la gente". "Pero que parece que el señor Sánchez lo quiere frustrar", ha dicho, indicando que "el 28 de noviembre puede ser la antítesis del pasado 28 de abril".

La política ferrolana ha asegurado que Podemos lleva "todo el mes de agosto trabajando" y ha presentado "una propuesta integral, que apenas la pudieron leer y ya dijeron que no". "La verdad es que ya no sabemos que más tenemos que hacer para lograr que se sienten a negociar para defender incluso los intereses propios que defiende el Partido Socialista", ha lamentado.

A preguntas de los medios sobre las pensiones, Yolanda Díaz ha explicado que "lo que es preocupante es la inacción política", ya que "la única comisión que no se ha constituido en el Congreso, de manera muy casual, ha sido la del Pacto de Toledo, algo que llama poderosamente la atención". Por ello, ha pedido al Gobierno en funciones "actuaciones ya".