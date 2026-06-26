Zapatero pide al juez que tome medidas para evitar "la difusión masiva" e "indiscriminada" de sus datos personales

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama, que le investiga por presunto tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra', que adopte una serie de medidas para evitar la "difusión masiva" e "indiscriminada" de sus datos personales.

Lo ha hecho en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el exlíder socialista insta a "la expulsión de este procedimiento" del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que aparecían conversaciones con su secretaria, Gertrudis Alcázar, por "tratarse de una actividad ajena al perímetro" de la causa, a su juicio.

Zapatero lo pide después de que la UDEF presentara un informe al juez Calama en el que apuntaba que el expresidente habría cobrado 200.000 euros a cambio de mediar con el Ejecutivo de Bolivia, presidido en ese momento por Luis Arce, para solucionar litigios económicos en ese país de una empresa peruana.

En los anexos del informe aparecían sus agendas íntegras de 2024 y 2025 y un millar de páginas de conversaciones de WhatsApp con su secretaria, que fueron desgranados por varios medios de comunicación. Por este motivo, el juez Calama acordó investigar el origen de la filtración y limitar el acceso a las diligencias del proceso de instrucción.

LA PUBLICACIÓN DE SUS AGENDAS, UNA "DESMESURA"

En este contexto, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, ha presentado un escrito en el que insta al juez a que ordene a la UDEF que "se limite a anexar a sus informes la documentación estrictamente necesaria que ampara sus conclusiones policiales, absteniéndose de acompañar el contenido íntegro de documentos personales" con "contenido ajeno a aquel que justifica su presentación".

"No puede desconocer la unidad policial que en ninguno de los informes anteriores se habían incluido de forma íntegra las conversaciones de WhatsApp o las agendas íntegras de ninguno de los investigados, porque ciertamente esa publicación es una desmesura que nada añade a la real investigación criminal", argumenta.

En ese sentido, enmarca la publicación de la agenda o las conversaciones privadas en un "atentado grave" al derecho a la intimidad, reprochando que no se haya procedido el expurgo de esas evidencias ni hayan sido "delimitadas judicialmente".

"Siendo grave este desliz, lo es mucho más la absoluta falta de cuidado y de respeto por lo derechos fundamentales de mi representado que se muestra en ese informe", valora el letrado.

Moreno también reclama la apertura de una pieza separada de expurgo a la que únicamente pueda acceder la Fiscalía y la defensa de Zapatero para que "se pueda eliminar todo aquello que tenga carácter personal y sea ajeno al objeto de la presente causa".

SU VIDA NO PUEDE SER SOMETIDA AL "ESCRUTINIO" DE LA UDEF

Asimismo, el letrado del expresidente pide que se recabe información y medidas de los servicios tecnológicos del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial para establecer "los procedimientos, protocolos y cautelas reforzadas" en el sistema 'cloud', esto es, la nube en la que constan las diligencias del proceso de instrucción.

Y recomienda la incorporación de "marcas de agua en los informes policiales" y en los anexos de los mismos, lo que "podría servir como una primera barrera disuasoria de una utilización ilegítima de datos" que no son de carácter público.

Con todo, el abogado señala que "la vida de Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna, sin autorización judicial otorgada a medio de una resolución motivada que aprecie la existencia de indicios de criminalidad sobre unos hechos concretos".

Moreno tacha de "voluntarista" y "nebulosa" la "definición" de la UDEF sobre la "organización" de Zapatero, subrayando que es "incomprensible" que se "pongan las miras" en la relación profesional que mantuvo el expresidente con la entidad Focus Social, la empresa a través de la cual se le habrían hecho llegar los pagos por su intermediación en Bolivia.

El letrado exhorta al magistrado a que "se limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos" relacionados con el 'caso Plus Ultra', donde Calama atribuye a Zapatero el presunto liderazgo de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos" en operaciones como el rescate de 53 millones de euros a esa aerolínea.