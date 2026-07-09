Agreden a un voluntario de DYA y a un trabajador de Protección Civil

Profesionales de DYA Navarra en las fiestas de San Fermín. - DYA NAVARRA

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles pasado se han registrado dos casos de agresiones a personas que se encontraban trabajando en el marco de las fiestas de San Fermín: una era un voluntario de DYA y los dos presuntos agresores han sido detenidos; y la otra persona era personal de Protección Civil, los conocidos como 'naranjitos', que en estos días colaboran en los accesos y salidas de diversos puntos de la ciudad.

La Junta de Protección Civil reunida este jueves ha insistido en la necesidad de mantener el respeto hacia las personas que trabajan durante las fiestas y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "disfrute de los Sanfermines sin causar incidentes", ha destacado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Pamplona.

En cuanto a las agresiones sexistas, desde las 6 de la mañana del día 8 a las 6 de la mañana del día 9, hay presentada una denuncia en Policía Municipal de Pamplona por un intento de agresión, con una persona detenida. Todas las denuncias interpuestas hasta este momento por delitos de agresión han llevado a la detención de todos los presuntos autores.

En el punto de información de la Plaza del Castillo, se ha informado de un caso de agresión, también por tocamientos. Además, el Movimiento Feminista ha reportado dos agresiones correspondientes al martes 7: una por tocamientos y otra por exhibicionismo.