La AIReF avala las previsiones macroeconómicas de Navarra para 2026

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones que acompañan al proyecto de Presupuestos de 2026 de Navarra. Según la AIReF, la Comunidad foral presenta estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), en términos de volumen, del deflactor del PIB y del empleo, en términos de personas ocupadas distintas de las últimas estimaciones del escenario macroeconómico para el conjunto nacional.

Siguiendo lo establecido en la ley de creación de la AIReF, las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de Presupuestos de todas las Administraciones Públicas deben contar con un informe de la institución indicando si han sido avaladas.

En concreto, Navarra estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 1,8% para el año 2026. Esta previsión es virtualmente idéntica a la prevista por la AIReF y se sitúa en el abanico de previsiones efectuadas por otros organismos para la región, según ha indicado la autoridad independiente en una nota.

La AIReF ha señalado que Navarra cumple la recomendación de remitir la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval. Asimismo, cumple el consejo de buenas prácticas sobre la inclusión de una comparativa con otras previsiones y la aportación de información de los supuestos utilizados. Además, cumple también el consejo de buenas prácticas referente a la inclusión de proyecciones más allá del año para el que se formulan los presupuestos.

La AIReF ha recalcado que las previsiones macroeconómicas para las Comunidades Autónomas se realizan en un contexto de "alta incertidumbre". "A los riesgos procedentes del entorno geopolítico, en el caso de las CCAA, se añade otra fuente de incertidumbre fundamental relacionada con la falta de información esencial para la elaboración de los escenarios macroeconómicos de estas administraciones. En concreto, las últimas cifras disponibles de la Contabilidad Regional de España son las referentes al año 2023, publicadas en diciembre de 2024 y no son consistentes con las nuevas cifras de la contabilidad nacional disponibles tras la publicación de la revisión estadística regular que afectó a las cifras de los años 2022 a 2024", ha explicado.

La AIReF ha señalado que "esta falta de información dificulta la elaboración de previsiones macroeconómicas y la planificación presupuestaria de las CCAA lo que, en un sistema tan descentralizado como el español, puede repercutir potencialmente sobre el cumplimiento de las reglas y compromisos fiscales nacionales y europeos".