Álvarez de Toledo dice en Tudela que el PP "no es el mal menor", sino una "alternativa de verdad"

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este lunes en Tudela que "el PP no es el mal menor, no queremos ser una versión vegetariana del PSOE, no somos simplemente mejores gestores económicos que el PSOE, que por supuesto que sí, somos algo mucho más importante, que es una alternativa de verdad y una alternativa de defensa y de reafirmación de Navarra, en este caso, y de España y de la libertad".

Así lo ha señalado en un acto electoral celebrado en el Hotel Tudela Bardenas, junto a los candidatos del PP en Navarra al Congreso y Senado, Sergio Sayas y Amelia Salanueva, respectivamente. En el acto, la 'popular' ha apostado por "derogar la ley de memoria antidemocrática, deshacer las cesiones de Sánchez a sus socios, devolver a la Guardia Civil a Navarra y a tantos sitios, acabar con la inútil política de apaciguamiento de los nacionalistas, que no ha servido para nada, y empezar a dar a los constitucionalistas de todos los rincones de España eso que merecen, que es presencia, prestigio, presupuesto y poder".

Según ha añadido, "el PP no es simplemente el voto útil". "A mí la expresión voto útil no me gusta porque da la impresión de que no tienes un mejor argumento que decir 'somos el voto útil', todos los votos son útiles. Es el voto vital, es un voto imprescindible, preciso, optimista. El voto del PP no es solamente un voto pragmático, es el voto patriótico pero en el sentido mas profundo y hondo de la palabra en defensa de Navarra, de España y de la libertad. Es el voto para restaurar la dignidad de la política, que es algo muy importante, para renovar también las esperanzas en España y es el voto de los que no nos rendimos nunca", ha reivindicado.

Según ha indicado, el 'sanchismo' no es "únicamente una forma vulgar de hacer política, es decir, la chulería, el oportunismo y la mentira", sino también "un proyecto de poder a largo plazo" cuyo "objetivo esencial es la liquidación de la España constitucional nacida en 1978".

A su juicio, "el indulto de los líderes del 1 de octubre, la derogación del delito de la sedición, la rebaja del delito de malversación, el blanqueamiento de Bildu, el asalto a la justicia, la colonización de las instituciones, la ley de memoria antidemocrática, la agitación del 'guerracivilismo', la reivindicación de la segunda república como una etapa luminosa, la expulsión de la Guardia Civil, los ataques directos o sibilinos a la corona, la demonización sistemática de la oposición" forma parte de "un plan para sustituir el orden constitucional, España como la conocemos, por un caos en el que Sánchez mande".

Por otro lado, ha afirmado que EH Bildu "es legal porque en un momento dado el Partido Socialista y los tribunales decidieron reabrirles las puertas de las instituciones a cambio de que dejaran las bombas". "Esa fue la estrategia del ínclito Rodríguez Zapatero, que ahora se pasea por las televisiones sacando pecho. Una estrategia que no era de derrota de ETA, sino de negociación con ETA. Es decir, lo que Zapatero le dice a ETA es 'tú deja de matar, que yo te dejo mandar'. Y ETA acepta la transacción, en parte porque está presionada por las heroicas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también porque le conviene, porque el objetivo de ETA nunca fue matar por matar, mataban para mandar, y mandar es lo que van consiguiendo", ha dicho.

En este sentido, ha criticado que EH Bildu "se presenta ahora como partido feminista, ecologista, animalista, vegano, multicolor, una cosa 'progre' de manual", pero "nada más lejos de la realidad". "Bildu tiene dos objetivos políticos que son incompatibles, no ya con el progreso de cualquier comunidad, sino con la propia supervivencia de una democracia", ha advertido, tras añadir que "es una fuerza que no tiene parangón ni equivalente en Europa". "Cualquier persona que pacte con una fuerza política así, lo que hace es hundirse por el sumidero de la inmoralidad, que es lo que sucedido con el PSOE a lo largo de estos años", ha criticado.

Tras remarcar que "a veces escuchamos a barones socialistas lloriquear" diciendo que el 'pobre Pedro' "no tiene alternativa que pactar con estas fuerzas porque los malos de la derecha no pactan con él", Álvarez de Toledo ha señalado que "eso es falso" porque Sánchez "no es un rehén de Bildu, como no es un rehén de Esquerra Republicana, si acaso es un rehén de su propia vanidad".

Por todo ello, ha considerado que "eso de derogar el 'sanchismo' no es un mero eslogan de campaña, no es un concepto donut -muy redondito pero vacío-, es una cosa muy seria, tiene trascendencia detrás".

A su juicio, el 28 de mayo "los españoles rechazaron masivamente ese proyecto de liquidación de la España constitucional" y "la gente con sentido común dijo no a los indultos, no al blanqueamiento de Bildu, no al impúdico asalto a las instituciones, no por supuesto a la suelta masiva de violadores". "Pero, sobre todo, lo que dijeron los españoles en estas elecciones es algo todavía más importante y mensaje esencial, dijeron no al pesimismo", ha dicho.

Tras remarcar que "nuestra responsabilidad es hacer que fracase ese personaje llamado Pedro Sánchez", ha añadido que "el esfuerzo es enorme pero realmente merece la pena, es decir, no hay nada que merezca más la pena que este esfuerzo que tenemos que hacer en 13 días para acabar con el 'sanchismo'", un proyecto "de división y decadencia, de ruptura y de rencor".

Por su parte, Sayas ha destacado "el cabreo que tiene la Ribera con Pedro Sánchez". "Y no me extraña, y significa también la fuerza que va a demostrar la Ribera para echarlo de la Moncloa y la única forma de hacer eso es votar al Partido Popular", ha señalado. "Cayetana está aquí porque es una gran defensora de Navarra y porque sabe lo que Navarra representa para toda España. Sabe ahora mismo que Navarra lleva ya ocho años en manos del nacionalismo primero y del socialismo travestido en nacionalismo después, y que o paramos esto o Navarra va hacia un camino irreversible, exactamente igual que es el momento de parar al 'sanchismo' en España", ha remarcado.

Igualmente, Salanueva ha considerado que "es el momento de echar a Sánchez, y todos y cada uno de vosotros sois necesarios". "Aquí en Navarra no hay más que una forma de echar a Sánchez, que es cogiendo la papeleta del Partido Popular. No hay otro camino. Hay quien dice 'nosotros apoyaremos a Feijóo. Ahora, no nos comprometemos a nada más'. Y si a mitad de camino nos piden algún apoyo intermedio a cambio de algo, ¿qué harán? No llegará directamente el voto que necesita el Partido Popular, que necesita Alberto Muñoz Feijóo, si vosotros en Navarra no cogéis la papeleta del Partido Popular", ha reivindicado.