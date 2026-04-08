Arranca este jueves la Campaña de la Renta en Navarra con 221.446 propuestas de declaración elaboradas por Hacienda

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, día 9, comenzará la Campaña de la Renta 2025 en Navarra, que se extenderá este año hasta el 25 de junio y, como en ejercicios anteriores, Hacienda Foral de Navarra ha confeccionado propuestas de declaración, en este caso, 221.446.

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, y el director gerente de Hacienda Foral de Navarra (HFN), Óscar Martínez de Bujanda.

Las propuestas elaboradas por Hacienda estarán a disposición de los contribuyentes desde este jueves en la web www.renta.navarra.es y también se enviarán a los domicilios de las personas mayores de 65 años. De todas las propuestas, casi el 61% arroja un resultado a devolver al contribuyente, un porcentaje que corresponde a 115,6 millones de euros frente a los 62,1 millones de euros en declaraciones con resultado a pagar o a cero. Las devoluciones se llevarán a cabo a partir del 15 de abril.

Otra constante en los últimos años es la posibilidad de presentar la declaración por diferentes vías: online, telefónica y presencial. El mismo día 9 dará comienzo la renta online y la reserva de cita para la renta telefónica. Además, desde ese día se podrá consultar si se tiene propuesta de declaración o no. El 13 de abril empezará la renta telefónica. Si se opta por esta modalidad, han informado, solamente será necesario recopilar la documentación necesaria y esperar la correspondiente llamada en el día y a la hora reservada para que el personal de Hacienda la confeccione como si de una renta presencial se tratara.

Unos días después, el 20 de abril, se iniciará la renta presencial en las oficinas, para la cual se podrá reservar cita desde el día 16. Por primera vez este año y como experiencia piloto, Hacienda incorporará la Oficina Móvil de Renta. El objetivo es facilitar el trámite de la declaración a los habitantes de tres zonas de la geografía foral en las que no hay en un radio cercano una oficina de Hacienda. "Lo que internamente llamamos Renta Bus, estará ubicado durante tres semanas en tres puntos de Navarra", ha dicho el consejero.

Del 27 de abril al 15 de mayo estará en Sangüesa, del 18 de mayo al 5 de junio en San Adrián y del 8 al 25 de junio en Alsasua. La reserva de cita se realiza exactamente igual que en la presencial, pero seleccionando la localidad correspondiente. "Es otra manera más de facilitar al máximo a las personas contribuyentes que puedan llevar a cabo este trámite. Entendemos que hay a quien le da más seguridad un trámite guiado y esta es otra manera de ofrecerlo, sobre todo, allá donde resulta más complicado, en núcleos rurales", ha expuesto.

Por último, las personas contribuyentes pueden realizar sus declaraciones a través de las entidades financieras colaboradoras habituales. Este año comenzarán a prestar este servicio el 6 de mayo en toda la Comunidad excepto en las localidades de la Comarca de Pamplona.

El consejero ha señalado que "la fiscalidad es ideología y por eso la apuesta de Navarra en materia fiscal siempre es la progresividad y el reparto de la riqueza para alcanzar el mayor estado de bienestar común". "Si hablamos de progresividad, el impuesto de la renta es, sin duda, la mayor manifestación que podemos encontrar de ello. Año tras año, sin renunciar a nuestros principios ideológicos, buscamos medidas que consigan que las economías familiares tengan más renta disponible", ha expuesto.

Según ha dicho Arasti, "muchas miradas interesadas ponen el foco en nuestro tipo máximo, pero poco hablan de que el mínimo es, con diferencia, el más bajo de todo el país; tenemos un tipo mínimo agregado del 13%". "Se han llevado a cabo varias deflactaciones de la tarifa del IRPF en los últimos años que han tenido efecto en las declaraciones de la renta y, como ya adelantó también la propia presidenta del Gobierno, María Chivite, días atrás, sobre la mesa también estará la propuesta del Departamento a la Mesa de Fiscalidad, que convocaremos en la segunda quincena de abril, sobre la deflactación que corrija los efectos al alza sobre los precios por la propia guerra de Irán", ha comentado.

NOVEDADES TRIBUTARIAS

A nivel normativo, las principales novedades de esta campaña miran, en primer lugar, hacia la vivienda, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. "Este año se aplicará una reducción del 50% sobre el rendimiento neto positivo de capital inmobiliario si la vivienda está situada en una zona de mercado residencial tensionado", ha afirmado el consejero.

Asimismo, se contempla la reducción del 70% para arrendamientos intermediados por Nasuvinsa y la reducción del 90%, también para arrendamientos intermediados por Nasuvinsa si la vivienda está zonas de mercado residencial tensionado.

Otra medida novedosa para esta campaña es la referente a las pensiones. Se trata del aumento de las deducciones por pensiones de viudedad y jubilación contributivas. Así, se elevan para el año 2025 los importes de las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación, una medida que tendrá un coste estimado de 16,7 millones de euros.

CANALES DE AYUDA

Según han indicado, para que el trámite de realizar la declaración de la Renta sea aún más accesible, Hacienda Foral de Navarra cuenta con un abanico de canales ayuda a las personas contribuyentes. En primer lugar, existe una serie de números de teléfono de apoyo: para consultas tributarias y trámites es el 948 106 106, para problemas informáticos, el 948 013 555 y, para solicitud de cita previa para la modalidad Renta Presencial, el 948 505 505. El horario de atención será de lunes a jueves, de 8 a 17.30 y los viernes de 8 a 15 horas.

Por otro lado, en www.renta.navarra.es y en el repositorio de vídeos de Hacienda hay publicada una batería de vídeos tutoriales que ayudan a la ciudadanía a ser autónoma en este trámite: desde realizar la Renta online a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, cuyo plazo también se extiende hasta el 25 de junio, pasando por declarar el alquiler de un piso.

Finalmente, la aplicación móvil de la Carpeta Fiscal también ve la luz en esta campaña de la Renta. La ciudadanía puede, desde este miércoles, consultar información personalizada y realizar sus tramitaciones: consultar sus datos fiscales, propuestas o declaraciones presentadas, obligaciones con el plazo abierto, calendario fiscal, etc.; desde su dispositivo móvil.

UNA CAMPAÑA CENTRADA EN LAS PERSONAS

"Cuando se empezó a trabajar en la campaña de comunicación se quiso partir de un posicionamiento humano y real, que ayudara a romper la barrera del miedo que entendemos que, a veces, genera hacer la declaración de la renta", ha explicado Arasti. Así, la imagen principal de campaña, tanto en su versión en castellano como en la versión en euskera, muestra a una mujer y a un hombre que interpelan al público con la mirada y con la frase que los acompaña, que funciona también como una invitación y un reto: 'Si yo pude, tú también'.

Tras años constatando que cada son más las personas contribuyentes que elaboran la declaración por su cuenta, han incentivado a la población a seguir haciéndolo, pero sin dejar a nadie de lado; de ahí, han detallado, la existencia de las diferentes modalidades y canales de ayuda a la ciudadanía.