Artajona organiza unas jornadas sobre reporterismo de guerra dentro del premio David Beriain

Cartel con las distintas actividades por el I Premio Internacional de Periodismo David Beriain. - AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA

La entrega del galardón a la reportera Catalina Gómez Ángel tendrá lugar el sábado 25 de octubre en El Cerco

El I Premio Internacional de Periodismo David Beriain tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre en Artajona (Navarra), localidad natal del reconocido reportero. Durante las jornadas, se recordará el legado de Beriain, que murió asesinado en Burkina Faso en 2021, y se debatirá sobre periodismo y conflictos bélicos en varias mesas redondas en las que participarán profesionales con amplia experiencia internacional.

El acto central tendrá lugar el sábado 25 de octubre en el recinto amurallado de El Cerco, con la entrega del galardón de esta primera edición a la reportera de guerra Catalina Gómez Ángel (Pereira, Colombia, 52 años). Residente en Irán, Gómez Ángel ha cubierto conflictos y movimientos sociales en países como Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán e Irán. Desde 2022, informa sobre la invasión de Rusia a Ucrania. El jurado también eligió como finalista a la periodista afgana y activista por los derechos de las mujeres Khadija Amin (Kabul, 31 años), ha indicado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Artajona.

El día anterior, viernes 24, el espacio escénico Reyno de Artajona acogerá unas jornadas con distintas miradas al periodismo y desde el periodismo. En la primera mesa, Arantxa González Laya (exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España), Jesús Núñez Villaverde (presidente de la UNRWA para los refugiados palestinos) y Carlos Yárnoz (periodista), debatirán sobre el papel de Europa ante los conflictos recientes.

La segunda estará centrada en la cobertura de guerras en la actualidad y contará con la exministra González Laya y periodistas como Alicia Alamillos, Marc Marginedas, Mayte Carrasco, Marcel Mettelsiefen, Natalia Sancha, Xabier Madariaga y la propia ganadora del premio, Catalina Gómez Ángel.

En el espacio escénico, además, habrá otros dos focos de interés especiales: la exposición 'Afganistán en pie de guerra', con fotografías de Sergio Caro y textos de David Beriain, y los rincones dedicados a Gaza y Ucrania, con vídeos de distintos periodistas.

El Premio Internacional de Periodismo David Beriain ha nacido este año gracias al impulso de un grupo de personas cercanas al reconocido periodista navarro, que el 26 de abril de 2021 murió asesinado en Burkina Faso junto con el cámara Roberto Fraile y el conservacionista Rory Young. El galardón reconoce cada dos años a profesionales del periodismo con una trayectoria internacional destacada por "su excelencia en el reporterismo y una sólida defensa de la dignidad de las personas y los valores humanos de honestidad, libertad, respeto, justicia y solidaridad, algunos de los muchos que encarnaba David".

El premio cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Artajona, Club Atlético Osasuna y la Cooperativa Agrícola de Artajona. La ganadora del 'David Beriain' recibirá una obra del artista local Kikin Bañales.

ENTRADAS

La entrada a las jornadas del viernes será gratuita, previa retirada de invitación en la página web de Artajona Servicios (https://serviciosartajona.es). El evento será retransmitido por streaming en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Artajona.