Atropellado un ciclista de 12 años en Funes

La Guardia Civil en el lugar del atropello.
La Guardia Civil en el lugar del atropello. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 10 octubre 2026 18:24
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   PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un joven de 12 años, que circulaba en bicleta, ha resultado herido este sábado tras sufrir un atropello a la altura del número 14 de la calle Florida, en la localidad de Funes

   Al lugar del siniestro, además de agentes de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, han acudido servicios sanitarios que han trasladado al menor, vecino de Funes, al centro de salud de Peralta.

   La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encarga de la instrucción de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.

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