Cinco detenidos por robos con fuerza en establecimientos comerciales de la Comarca de Pamplona

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona ha permitido detener a cinco personas como presuntas autoras de 30 robos con fuerza, consumados y en grado de tentativa cometidos en Pamplona, Burlada, Villava y localidades próximas entre noviembre de 2025 y junio de 2026, principalmente establecimientos de hostelería, pequeños comercios, estancos y locales con máquinas recreativas.

El total del perjuicio económico asciende a unos 50.000 euros entre el efectivo sustraído y los daños ocasionados para cometer los robos.

Según han informado la Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona en una nota, la investigación, que comprende un total de 18 robos consumados y 12 tentativas, dio comienzo a finales de 2025, cuando los agentes detectaron la existencia de robos con fuerza en establecimientos comerciales que presentaban características coincidentes: actuación en horario nocturno o de madrugada, establecimientos cerrados al público, fractura o forzamiento de accesos, empleo de herramientas u objetos contundentes, entrada o tentativa de entrada en los locales y ánimo de conseguir principalmente dinero en efectivo de cajas registradoras, máquinas tragaperras, máquinas recreativas o máquinas de apuestas.

El cotejo de las diferentes denuncias recibidas en la Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona permitió establecer un patrón delictivo reiterado que propició el inicio de la investigación conjunta que se ha prolongado durante varios meses y en la que han colaborado la Guardia Civil y las policías locales de Burlada, Villava y Huarte.

Los autores de los robos accedían a los establecimientos fracturando principalmente los cristales con mazas o gatos hidráulicos que portaban o aprovechado el mobiliario urbano como soportes de sombrilla, alcantarillas, bloques de cemento u otros elementos similares

Han sido detenidas cinco personas como presuntas autoras de delitos de robo con fuerza. Se les imputa también un delito de pertenencia a banda criminal al observarse durante la investigación dinámicas que no se limitan a la mera coincidencia para perpetrar el delito sino una distribución de tareas donde uno de ellos ejecutaría la fractura mientras que otro permanece en actitud vigilante en el exterior y el resto apoya o espera en ocasiones en un vehículo para facilitar la llegada, huida o transporte de efectos.

Asimismo, los autores presuntamente adoptaban medidas de ocultación reiteradas cubriéndose el rostro con diferentes prendas o cascos con el fin de dificultar la identificación visual y obtención de vestigios. Todo ello constituye una conexión entre los hechos que refuerza la hipótesis de los investigadores de que los robos y tentativas no obedecen a actuaciones aisladas, sino a una actividad reiterada, coordinada y sostenida en el tiempo, compatible con la existencia de un grupo criminal o estructura estable de actuación delictiva, orientada a la comisión sucesiva de robos con fuerza en establecimientos, según han informado los cuerpos policiales.

El perjuicio económico no solo comprende el importe del dinero en efectivo sustraído sino que implica daños y fractura de cristales, puertas, ventanas o accesos; forzamiento de persianas, cierres y cerraduras; ataque directo a cajas registradoras, TPV, máquinas tragaperras y máquinas recreativas, así como daños interiores, desorden general y necesidad de reparación urgente para restablecer la actividad ordinaria del negocio.

En el global de las denuncias recibidas consta un efectivo declarado sustraído de 28.282,31 euros. La valoración declarada de daños asciende a más de 20.000 euros, suponiendo que la afectación económica total de los hechos delictivos rondaría los 50.000 euros.

Dos de los presuntos autores fueron detenidos en Pamplona y otros tres en una localidad del sur de la Comunidad foral. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias de una investigación que continúa abierta para determinar el grado de participación de los implicados en cada uno de los numerosos atestados analizados.