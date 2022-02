Civivox Iturrama celebra el Día de la Mujer en la Ciencia con un cinefórum, una mesa redonda y un espectáculo infantil

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La red Civivox, en colaboración con el Museo de Ciencias Universidad de Navarra, ha organizado un ciclo de actividades para recordar esta efeméride. Un cinefórum el jueves, una mesa redonda el viernes, un taller y un teatro infantil el sábado y una exposición, todo ello en Civivox Iturrama, conforman la aportación a un día de reivindicación del papel de las mujeres en la Ciencia, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia.

El cinefórum del jueves reconocerá la figura de la neurocientífica Marian Diamond. A partir de las 19 horas, se proyectará el documental en versión original subtitulada al castellano 'My love affair with the brain: the life and science of Dr. Marian Diamond (Mi aventura con el cerebro: vida y ciencia de la Dra. Marian Diamond)'. La obra, ganadora de la I Edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival, narra las dificultades y logros de Marian Diamond, descubridora de la plasticidad del cerebro.

El viernes, también a las 19 horas, las investigadoras de la Universidad de Navarra Ujué Moreno (Departamento de Bioquímica y Genética), María Blanco (Departamento de Tecnología y Química Farmacéuticas) y Marta Alonso (Programa de Tumores Sólidos. Cima Universidad de Navarra) participan en una mesa redonda titulada 'Investigación y talento, el papel de las mujeres'. Conversarán sobre el pasado, presente y futuro de la mujer en la ciencia y el papel de las mujeres en el desarrollo del talento y el servicio de la ciencia a la sociedad. El cinefórum y la mesa redonda tienen entrada libre, previa inscripción en el 010, en la red Civivox y en www.pamplonaescultura.es.

El sábado la compañía Eidebe Ekimen Kulturalak se representará a las 18 horas la obra 'Piztu! EmakumeON energia', un espectáculo familiar en euskera que, con el eje y guía de Marie Curie, irá descubriendo el peso real de la mujer en la ciencia mediante la realización de diferentes experimentos. El precio de la entrada es de 3 euros y se puede adquirir a través del 010, en la red Civivox o en la web www.pamplonaescultura.es.

Este ciclo se completa con una exposición en el propio Civivox Iturrama sobre 'La mujer en la Ciencia' que se puede visitar hasta el 26 de febrero. Una de las limitaciones para que más niñas quieran seguir una carrera científica es la falta de referentes femeninos en estos campos. Con el objetivo de acabar con este hándicap, el Museo de Ciencias Universidad de Navarra ha promovido 'La mujer en la Ciencia', una exposición que narra, en tono divulgativo, la biografía de científicas relevantes en su campo pero que resultan desconocidas para el público general.