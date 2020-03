Colegios, bares y tiendas, cerrados en Navarra, aunque hay tránsito de personas y vehículos

PAMPLONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha amanecido este lunes con multitud de espacios cerrados en el segundo día del estado de alarma por el coronavirus. No abren los colegios ni las universidades, ni otros muchos establecimientos como bares, tiendas o espacios deportivos, tal y como prevé el decreto aprobado por el Gobierno central y distinta normativa desarrollada en la Comunidad foral por el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos.

No obstante, y pese a la jornada lluvias, en Pamplona sí hay tránsito de personas, villavesas, táxis y vehículos privados. Cabe recordar que, a pesar de la limitación de movimientos que decreta el estado de alarma, está permitido por ejemplo desplazarse para ir a trabajar, para comprar alimentos o para otros motivos justificados.

El Gobierno de Navarra ha suspendido la atención presencial al público, que será solo telemática y telefónica; el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha prohibido el acceso a los edificios judiciales de Navarra a quien no haya sido citado por un juzgado; el Parlamento de Navarra ha suspendido la totalidad de su actividad salvo la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces prevista para este lunes. Además, Volkswagen Navarra ha paralizado su actividad.

Igualmente, han cerrado en toda Navarra museos, bibliotecas, cines y distintos espacios de ocio y deporte, como los 11 clubes miembros de la Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra (AD San Juan KKE, CD Amaya, CD Larraina, SDC Echavacoiz, UDC Rochapea, UDC Txantrea KKE, Club de Tenis Pamplona, Club Natación Pamplona, Señorío de Zuasti Golf Club, SCDR Anaitasuna, I.Oberena).

Están cerrados en Pamplona la Ciudadela, el parque del Mundo, los Civivox, los complejos deportivos, el Teatro Gayarre o la Oficina de Turismo, se han inutilizado las fuentes públicas y se han precintado los parques infantiles, en lo que corresponde al ámbito del Ayuntamiento.

La Policía Municipal de Pamplona ha recordado que este domingo trabajó de forma muy intensa para tratar de hacer cumplir las restricciones para atajar el coronavirus, ante numerosos ciudadanos que estaban saliendo a pasear o a hacer deportivo incumpliendo las limitaciones. La Policía Municipal ha informado de que seguirá trabajando y de que no cumplir la norma supone sanciones.

En Tudela, segunda ciudad de Navarra, también cierran centros educativos, culturales y deportivos de la ciudad, escena que se repite a lo largo de la geografía foral.

Entre los pocos espacios que están abiertos hay panaderías, pero, en los casos en los que estas también tienen cafetería, este último servicio no está en funcionamiento.

También están abiertas las entidades financieras, los supermercados y las farmacias, que entraban dentro de las excepciones previstas por el Gobierno central al decretar el estado de alarma.

Igualmente, están en servicio el transporte urbano comarcal de Pamplona, que se presta sin modificaciones en lo que se refiere a los horarios y frecuencias. No obstante, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha implantado una serie de medidas extraordinarias con el fin de reducir el riesgo de contagio de coronaviurs.

Así, el acceso de las personas usuarias al autobús se realiza por la segunda puerta del vehículo. No se podrá acceder por la puerta delantera. Además, no se puede pagar el servicio mediante la entrega de dinero en metálico. El pago de las tarifas del servicio mediante tarjeta de transporte se realizará en la máquina validadora trasera, ubicada detrás del puesto de la persona conductora. No se podrá pagar en la máquina validadora delantera, la más próxima al personal conductor.

