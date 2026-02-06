Cristina Ibarrola presenta su candidatura para encabezar la lista de UPN en las próximas elecciones forales

Archivo - Cristina Ibarrola interviene durante el 13º Congreso de UPN, en el que fue elegida presidenta de la formación regionalista. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha decidido presentar su candidatura para encabezar la lista de la formación regionalista en las próximas elecciones forales, según ha adelantado este viernes Diario de Navarra y han confirmado a Europa Press fuentes de la formación regionalista.

Cabe recordar que el Comité Ejecutivo de UPN acordó el pasado lunes por la tarde poner en marcha el procedimiento recogido en sus estatutos para elegir al candidato del partido a la Presidencia del Gobierno de Navarra en las elecciones forales.

El calendario para la elección del cabeza de lista de la formación foralista arrancó el pasado martes, 3 de febrero, con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas. Dicho plazo concluirá el siguiente martes, 10 de febrero, a las 18 horas.

Esa misma semana, el viernes 13 de febrero, UPN reunirá a su Consejo Político a las 19 horas para proceder a la elección del que será su candidato para presidir el Gobierno de Navarra a partir de las próximas elecciones.

(Habrá ampliación)