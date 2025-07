Cruz Roja Navarra moviliza más de 320 voluntarios en su dispositivo de San Fermín y habilita un punto móvil en Recoletas

PAMPLONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Navarra activa este sábado, 5 de julio, su dispositivo para los Sanfermines, el más grande del año, con presencia de unas 320 personas voluntarias y la implantación, por primera vez, de un Punto Móvil de Atenciones (oficina móvil) en la Plaza de Recoletas.

Según han informado desde Cruz Roja en un comunicado, también se rendirá un homenaje a José Aldaba Legazpi, quien fue su portavoz por más de dos décadas y que falleció este año.

La mayor parte del personal voluntario que participa en este despliegue pertenece a diferentes Asambleas locales de Pamplona y Navarra. Un total de 34 personas provienen de otras 13 Asambleas provinciales de Cruz Roja Española (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Canarias, Madrid, Murcia, La Rioja, País Vasco y Valencia).

El dispositivo hará presencia en más de 100 actos de la fiesta y se desarrollará por diez días, iniciando el día 5 de julio a las 20 horas y finalizando el 15 de julio a las 06 horas.

CHUPINAZO

Desde las 10 horas del 6 de julio y hasta la finalización de atenciones, Cruz Roja instalará dos puestos de asistencia entorno al Chupinazo en la Cuesta de Santo Domingo (edificio del Departamento de Educación) y en el atrio de la parroquia de San Saturnino. A ellos se suma un tercero en el interior del Ayuntamiento.

Todos ellos contarán con personal médico y de enfermería, socorristas, servicio de ambulancias y vehículos de apoyo, así como desfibriladores semiautomáticos por si se produjese alguna contingencia cardiaca.

En estos puntos se atienden las necesidades sanitarias que surgen habitualmente durante el primer acto oficial de las fiestas por golpes y contusiones, cortes, lipotimias y otras patologías de la fiesta.

ENCIERROS Y TRANSMISIÓN TELEMÁTICA DE TRASLADOS

En el dispositivo de los encierros, Cruz Roja contará con cerca de 100 personas voluntarias, así como con 10 ambulancias medicalizadas, distribuidas por el recorrido: Ayuntamiento (2), Mercaderes (2), Telefónica (5) y Plaza de toros (1).

Las incidencias en cada encierro continuarán comunicándose a través de un sistema telemático que, agiliza la solicitud y asignación de ambulancias, así como el trabajo conjunto entre el Centro Operaciones y Servicios Digitales de Cruz Roja Navarra y SOS-Navarra para los traslados al Complejo Hospitalario de Navarra y otros centros de urgencia.

EN LA VÍA PÚBLICA

Las Base de Socorros de Cruz Roja permanecerá operativa, del 6 al 14 de julio, a disposición de las demandas de urgencia de SOS Navarra, las 24 horas del día.

Como novedad, este año se instala un Punto Móvil de Actividad (oficina móvil) en la plaza de Recoletas. En este lugar se encuentra una de las dos Unidades de Primera Atención (UPA), que estará operativa todos los días de fiestas, de 14 a 06 horas, y los días 6, 7, 10 y 11 de julio de 9 a 6 horas (coincidiendo con el Chupinazo, procesión y ofrendas infantiles y de mayores, respectivamente).

La operación de esta unidad será reforzada los fines de semana con la activación de la UPA del colegio Vázquez de Mella. Este centro abrirá el domingo 6 de julio a las 11 horas y cerrará el día 7 de julio a las 9 horas. Del día 11 al 15 de julio abrirá a las 21 y cerrará a las 1 horas. Ambos recursos tienen como fin apoyar y descongestionar las urgencias extrahospitalarias.

Un año más, durante las nueve noches de fiesta el dispositivo contará con dos motos, con cuatro sanitarios (socorristas, técnicos sanitarios y personal de enfermería), que atenderán las emergencias surgidas en lugares de difícil acceso para ambulancias, como el Casco Antiguo. Estas unidades estarán activas entre las 22 y las 6 horas. Ambas dotaciones, además, de botiquín de primera asistencia, disponen de equipos de desfibrilación y oxigenoterapia.

Además, durante los fuegos artificiales Cruz Roja será una de las organizaciones que prestará seguridad en el interior de la Ciudadela. Durante los días pares de las fiestas y a lo largo de todos los lanzamientos, ubicará servicios de ambulancia en la Vuelta del Castillo (junto a c/ Fuente del Hierro) y en la Plaza de la Paz, así como un camión de IMV (Incidentes Múltiples Víctimas) en la plaza Príncipe de Viana.

Igualmente, se prestará asistencia con dispositivos de riesgo durante el toro de fuego y el área deportiva infanto-juventil 'Kirolari-Sport Kids', en los fosos de la Media Luna, los días impares.

HOMENAJE A JOSÉ ALDABA

El desarrollo de estos Sanfermines tiene para la entidad "un tinte de nostalgia" por la muerte, el pasado 31 de enero, de José Aldaba Legazpi, quien fue el referente de Comunicación de la organización por más de dos décadas y se le conocía como el 'portavoz' de los encierros.

Cruz Roja Navarra homenajeará la labor de Aldaba, en un acto que se llevará a cabo el próximo 7 de julio a las 8.30 horas en el salón de actos de la organización (c/ Leire, 6).

INFORMACIÓN PUNTUAL DE INCIDENCIAS Y DISPOSICIÓN PARA MEDIOS

Los medios de comunicación que trabajan en directo recibirán datos inmediatos sobre las atenciones realizadas en cada encierro en el tramo de Telefónica (vallado sur - C/ Amaya), sobre las 08.10 horas.

Una ampliación de la información será remitida a redacciones a lo largo de la mañana. Ésta incluirá primeros datos del número de personas trasladadas, primera valoración y derivación a centro de urgencias.

Los informes detallados, así como el estado de las personas asistidas estará a cargo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que ofrecerá un diagnóstico más amplio y evolución de pacientes, en comparecencias posteriores.

Tal como se viene haciendo en los últimos años, los medios podrán recibir información inmediata sobre el encierro. A través de X (@CruzRojaNavarra) se ofrecerá información de las incidencias más relevantes ocurridas durante el encierro, que hayan precisado traslado a centros de urgencia. Estas comunicaciones serán ampliadas a través de la página web www.crnavarra.org y de Facebook (@CruzRojaNavarra).

El diagnóstico y evolución de las personas ingresadas podrán ser consultadas en la web del Gobierno de Navarra: www.navarra.es. Del mismo modo, aquellos profesionales de prensa que deseen realizar reportajes o entrevistas específicos sobre el dispositivo de Cruz Roja en Sanfermines tienen a su disposición el Departamento de Comunicación, operativo a lo largo de todas las fiestas. Se ruega que las demandas informativas se soliciten con anterioridad a su realización.

CAMPAÑAS

Un año más Cruz Roja Navarra realizará la campaña 'Contrata Sin - kontratu ezazu nugatu gabe', que busca sensibilizar sobre la igualdad en el ámbito laboral.

Otra de las campañas será la de 'El placer con responsabilidad es parte del juego', a través de la cual se dará información y sensibilizará sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en personas adultas.

El área de juventud de Cruz Roja Navarra también estará presente en estas fiestas con las campañas 'Si lo tienes claro, elige' y 'Jóvenes e ITS', que realizará en Recoletas y sus zonas aledañas entre las 17 y 20 horas cada día de las fiestas. 'Si lo tienes claro, elige' es un proyecto de prevención del consumo de drogas dirigido a adolescentes y jóvenes. 'Jóvenes e ITS', por su parte, es un programa de sensibilización y prevención del VIH y otras ITS.

ATENCIONES EN SANFERMINES 2024

Durante los Sanfermines 2024, Cruz Roja Navarra realizó 1.409 atenciones en los diferentes servicios.

La mayoría de ellas en los encierros (369 atenciones, con 32 traslados) y en la Unidad de Primera Atención (442) y en la vía pública (511), entre otras.