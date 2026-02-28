Se da a la fuga de un control de tráfico y acaba embistiendo un vehículo de la Guardia Civil

El vehículo embistió a un coche de la Guardia Civil tras huir a gran velocidad. - GUARDIA CIVIL
   PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil investiga a una conductora de 42 años que se dio a la fuga de un control de tráfico, protagonizando una huída a gran velocidad, llegando a circular en ocasiones en dirección contraria, y que finalizó al embestir a un vehículo oficial.

   Los hechos han tenido lugar a las 3.20 horas del viernes. Patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encontraban realizando un punto de verificación en la PA-33 cuando detectaron un turismo cuya conductora desobedeció las señales de alto.

   Se inició en ese momento un intento de interceptación del vehículo, el cual continuó su marcha a gran velocidad en dirección a la PA-30 sin atender las señales luminosas y sonoras de detención, explican desde la Guardia Civil.

   Durante su huida, el vehículo se incorporó a la A-15 sentido norte, abandonó la autovía en el área de servicio de Zuasti y continuó por la NA-4104 para acceder posteriormente a la N-240-A en sentido Pamplona, donde llegó a circular por el carril contrario en tramos con curvas y cambios de rasante.

   Tras atravesar la travesía de Berriozar, sin detenerse ante las indicaciones de agentes de seguridad ciudadana del Puesto de Pamplona, en la rotonda de acceso a la PA-30 los agentes lograron inmovilizar el turismo. En ese momento, el vehículo colisionó contra el coche oficial que trataba de lograr la detención segura del turismo.

   Finalmente, la conductora fue interceptada y detenida sin que se produjeran daños personales, registrándose únicamente daños materiales en los vehículos intervinientes.

   A la conductora detenida, de 42 años y vecina de Sarriguren, se le imputan los delitos de atentado a agente de la autoridad, conducción temeraria y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

   Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra son los encargados de la instrucción de las correspondientes diligencias.

