Detenida una italiana por agredir a dos guardias civiles y portar un arma blanca en el Camino de Santiago

Dos guardias civiles en una ruta del Camino de Santiago. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a una mujer de nacionalidad italiana como presunta autora de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, tras un incidente ocurrido en el Camino de Santiago, en el tramo comprendido entre el Alto de Lepoeder y el Alto de Ibañeta.

La actuación se inició después de que varios peregrinos comunicaran al Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil que dos ciudadanos franceses que realizaban el Camino de Santiago habían sido atacados presuntamente con un spray de gas pimienta por una mujer, desconociéndose las circunstancias y motivaciones de los hechos.

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) se desplazó hasta la zona para localizar e identificar a la presunta autora. Los agentes localizaron una autocaravana estacionada en las inmediaciones del Camino de Santiago, lugar donde se encontraba la mujer posteriormente detenida.

Durante la intervención, la mujer se negó reiteradamente a identificarse y mantuvo una actitud hostil hacia los agentes, profiriendo insultos y mostrando una conducta agresiva que culminó con el acometimiento a los componentes de la patrulla. Como consecuencia, los dos agentes actuantes resultaron lesionados durante la intervención, señalan desde la Guardia Civil.

Una vez controlada la situación y practicada la detención, los agentes realizaron un registro superficial de seguridad, localizando oculta entre las ropas de la detenida una navaja tipo estilete.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos denunciados inicialmente por los peregrinos y determinar las circunstancias en las que se produjo la supuesta agresión con spray de gas pimienta.

Las diligencias instruidas por estos hechos fueron remitidas al órgano judicial competente, donde la detenida pasará a disposición judicial.