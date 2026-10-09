Detenidas dos personas en Beriáin al ser sorprendidas robando gasoil de varios camiones

Imagen del material interceptado - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una pareja de 46 y 48 años de edad, han sido detenidas en Beriáin como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza, al ser sorprendidas robando gasoil de varios camiones.

Según han informado desde la Policía Foral, los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre, alrededor de las 4 horas de la madrugada, en el término municipal de Beriáin.

La intervención se desencadenó gracias al aviso de un vecino, que alertó a la Policía Foral tras observar a personas "sospechosas" forzando los tapones de los depósitos de combustible de varios camiones estacionados en la zona, con la intención de sustraer el gasoil.

Al lugar se desplazaron de inmediato patrullas de seguridad ciudadana, que interceptaron a los presuntos autores en pleno acto delictivo. En el lugar, la Policía Foral se incautó de 6 garrafas (4 de ellas totalmente llenas de gasoil) y varios tubos de extracción utilizados para el trasvase del carburante.

Asimismo, tras registrar el vehículo en el que se desplazaban los arrestados, los agentes encontraron más garrafas ocultas dispuestas para ser utilizadas.

Las diligencias correspondientes han sido instruidas por el Grupo de Policía Judicial Norte de la Policía Foral. Tras finalizar la confección del atestado, los detenidos han quedado en libertad a la espera de ser citados ante la autoridad judicial competente.

Desde el cuerpo autonómico han agradecido la implicación ciudadana, "cuya rápida llamada al percatarse del delito facilitó la detención y la recuperación del material robado".