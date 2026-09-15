Detenido en Azagra por intentar arrollar con una furgoneta a una persona con la que había discutido

Imagen del vehículo - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa en Azagra, al intentar arrollar con una furgoneta a una persona con la que había mantenido una "fuerte discusión" previa en un establecimiento público por el presunto hurto de un teléfono móvil.

La detención fue realizada por agentes de la Policía Foral de Navarra, adscritos al Grupo de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Tafalla.

Según han explicado desde el cuerpo policial, los hechos comenzaron el pasado sábado, 12 de septiembre, sobre las 07.30 horas, cuando el Centro de Mando y Coordinación (CMC) de la Policía Foral recibió un aviso que alertaba de una pelea en el interior de un local de Azagra.

Uno de los clientes denunciaba la sustracción de su teléfono móvil y se encontraba "muy alterado con el resto de los presentes". Patrullas de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tafalla se desplazaron al lugar, donde se encontraron con "una trifulca activa" entre el alertante y varias personas. Los agentes "lograron calmar los ánimos y separar a las partes", que abandonaron el sitio por separado.

Sin embargo, una hora después, el CMC volvió a recibir una llamada de emergencia. Se informaba de un atropello intencionado en el municipio, donde el autor se había dado a la fuga dejando a una persona herida.

Al llegar, las patrullas comprobaron que la víctima era el mismo hombre que había estado implicado en el altercado del local. Según relató a los policías, "caminaba por la calle cuando una furgoneta le atropelló a propósito". La víctima identificó "sin dudar" al conductor como la persona con la que había discutido una hora antes.

Las pesquisas e investigaciones de los agentes confirmaron la veracidad de los hechos y la identidad del conductor. Por ello, se procedió a la detención del varón de 28 años por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Estella se encargó de instruir las diligencias correspondientes y el detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad con cargos.