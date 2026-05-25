Detenido un ciudadano por falsedad documental e ingresa en prisión al pesar sobre él una orden de detención

Conducción del detenido al Palacio de Justicia. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Policía Foral ha tenido este pasado fin de semana a hombre de 53 años tras comprobar que había facilitado una identidad falsa y que, con su identidad real, le pesaba una orden de detención y extradición, dictada por la Audiencia Nacional.

En el transcurso de un patrullaje, agentes de la Policía Foral se toparon en la carretera NA-6001, en Galar, con un vehículo parado en el arcén, que presentaba dificultades para continuar la marcha. Durante la identificación del conductor del turismo, éste se identificó con un permiso de conducir de Rumanía a nombre de un ciudadano de este origen y con la fotocopia de un documento de identidad con el mismo nombre.

Si bien el permiso de conducir aparentaba ser auténtico, tras un minucioso examen con los medios técnico oportunos, se detectaron indicios suficientes de falsedad en el mismo, ha informado la Policía Foral. Al objeto de identificar fehacientemente al ciudadano, los agentes intervinientes le solicitaron que se identificara con algún documento, pero no aportó ninguno.

Se contactó así con la Oficina de Extranjería y se comprobó que esta persona había facilitado una identidad falsa y que, con su identidad real, le pesaba una orden de detención y extradición, dictada por la Audiencia Nacional.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial Norte de Policía Foral instruyeron las correspondientes diligencias para el juzgado, que decretó su ingreso en prisión, ante el riesgo de fuga.

En el balance de las Oficinas de Atención Ciudadana de la Policía Foral de la semana pasada se recogieron un total de 262 denuncias penales. Por tipologías, destacan 54 por delitos de hurto, 27 por delito de daños, 25 por lesiones, la mayoría en el ámbito de ocio nocturno y por estafas en sus diferentes modalidades, se han registrado un total de 58 denuncias.

En el ámbito de las detenciones, 45 han sido las personas detenidas, destacando 8 por delitos relacionados con la violencia contra la mujer, 7 personas por delitos de lesiones y 3 personas más, por delitos contra la salud.