Detenido un hombre de 32 años como presunto autor de un robo con violencia en un supermercado de Tudela

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha sido detenido este lunes como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en el interior de un supermercado de Tudela.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el hombre presuntamente sustrajo la cartera de un joven en el interior del establecimiento y forcejeó con la víctima cuando esta se dio cuenta de lo ocurrido. El personal de seguridad del comercio fue testigo de los hechos, y el hombre fue detenido y trasladado a calabozos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, se atendió una presunta estafa en un comercio de Gardachales, donde al parecer un varón "produjo error cambiando continuamente billetes a la dependienta, quedándose finalmente con 50 euros de la empleada". La mujer, a la que se le informó de los pasos a seguir, facilitó la descripción del sospechoso y los agentes trataron de localizarlo.

También se realizó una prueba de drogas a un conductor de 28 años que había cometido una infracción de tráfico en vial Merindades. La prueba arrojó un resultado positivo indiciario en cocaína y THC, por lo que la muestra ha sido enviada a laboratorio hasta su confirmación, en cuyo caso será sancionado por infracción muy grave a la ley de Seguridad Vial, con una multa de mil euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducción.

Asimismo, se recibió una llamada de SOS Navarra alertando de un incendio en las rastrojeras situadas en la rotonda de carretera Corella, junto a la autovía A-68 y las salidas hacia la NA-160 dirección Cintruénigo/Corella y NA-6840 dirección Murchante. Dado el "peligro al tráfico viario", Policía Foral y Policía Local desviaron el tráfico de entrada a Tudela y cortaron acceso del camino. Los bomberos extinguieron el incendio.