Detenido un hombre de 38 años por desobedecer y agredir a tres agentes en Tudela

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha sido detenido este lunes en Tudela como presunto autor de un delito de desobediencia grave y atentado a tres agentes de la autoridad, que resultaron heridos leves.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, los agentes intervinieron a las 22.30 horas, alertados por una pelea en las inmediaciones de plaza Europa. El detenido fue trasladado a dependencias de Policía Foral, quedando bajo su custodia en calabozos hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, a las 12 horas se realizó una prueba de drogas al conductor de un turismo de 28 años que había cometido previamente una infracción de tráfico en calle Mercadal. El conductor arrojó un resultado positivo indiciario en cocaína y THC. Un amigo se hizo cargo del turismo.

En el Paseo del Queiles se identificó a dos varones "en actitud sospechosa". Pese a no encontrarles nada en sus cacheos, los agentes observaron que tras ellos había una cartera con 5 bolsitas de hachís, las cuales fueron retiradas al no poder demostrar de quién eran. Ninguno tenía "nada pendiente" aunque constaban antecedentes.

Del mismo modo, se identificaron a otros cuatro varones en Plaza de los Fueros, uno de ellos menor de 17 años, por una discusión entre ellos.