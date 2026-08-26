Detenido un joven acusado de robar en las taquillas del polideportivo de Elizondo

Taquilla forzada. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, tras esclarecer varios robos cometidos durante el mes de julio en las taquillas del polideportivo municipal Giltxaurdi de Elizondo.

La investigación se inició tras varias denuncias presentadas por usuarios y por la gerencia del polideportivo, que alertaron de la sustracción de efectos personales del interior de distintas taquillas y de los daños ocasionados en sus sistemas de cierre. La reiteración de estos hechos motivó el refuerzo de las medidas de seguridad en las instalaciones y una estrecha colaboración entre los responsables del centro y la Guardia Civil, con la instalación de nuevas cámaras de video vigilancia y el seguimiento de las imágenes obtenidas.

Las gestiones practicadas permitieron centrar la investigación sobre un usuario habitual de las instalaciones. Los agentes establecieron un dispositivo discreto de vigilancia y, tras detectarse un nuevo robo en una taquilla, procedieron a la detención del joven, logrando además relacionarlo con otros hechos denunciados durante los días anteriores en el mismo polideportivo, según ha informado Guardia Civil.

La inspección realizada permitió comprobar que las taquillas habían sido abiertas empleando distintos procedimientos, tanto mediante el forzamiento de las bisagras como utilizando técnicas que evitaban fracturar el mecanismo de cierre, dificultando así la detección inmediata de la manipulación.